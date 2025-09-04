Se suman a la Academia Güemesiana los historiadores Ruibal y Pastrana

Hace pocos días fueron designados como nuevos miembros de la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta la historiadora Virginia Pastrana, en el sitial “Domingo Güemes”, y el Dr. Marcelo Ruibal, en el sitial “Joaquín Castellanos”.

Virginia Pastrana es egresada de la Universidad Nacional de Salta y desde 1996 dirige el Museo del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 “Gral. Güemes”, en el Cuartel de Los Infernales. También preside la Comisión Argentina “Marcha de San Lorenzo” Capítulo Salta, integra distintas entidades históricas y tradicionalistas del país, y es autora de publicaciones, conferencias y obras artísticas. Entre sus trabajos se destacan “Etapas de una Infernal”, “Cuentos del Cuartel” y el CD “Rescate del Patrimonio Musical Patriótico Argentino”.

Por su parte, el Dr. Marcelo Ruibal es abogado por la Universidad de Buenos Aires, investigador en el área de historia y miembro del Instituto de Estudios Históricos de Salta “San Felipe y Santiago”. Integra además la Comisión Permanente “Guardia Bajo las Estrellas” y la Comisión Argentina “Marcha de San Lorenzo” Capítulo Salta. Es autor de libros como “Calixto Ruíz Gauna”, “Macacha Güemes” y “Martín Miguel de Güemes”, publicados en la colección “Salta en la historia política y cultural de la Argentina”.

La Academia de Historia del Instituto Güemesiano informó que próximamente dará a conocer la fecha del acto formal de incorporación de los dos nuevos académicos.