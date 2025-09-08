PUBLICIDAD

14°
8 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
producción de petróleo
Siniestro vial en Salta
Atentado de Hamas
Economía Argentina
#MilagroParaElMundo2025
Riesgo país
elecciones bonaerenses
El Galpón
Clima en Salta
Salta

Clima en Salta: alerta amarilla por vientos intensos y Zonda en distintas zonas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por ráfagas que podrían superar los 100 km/h en la Puna y la Cordillera de los Andes, mientras que en los Valles se espera la presencia de viento Zonda con impacto en la visibilidad, la temperatura y la humedad.
Lunes, 08 de septiembre de 2025 09:50
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta amarilla por vientos intensos y viento Zonda que regirá desde las 6 hasta las 18 en distintas regiones de la provincia de Salta.

La advertencia incluye a la Cordillera de los Andes y a la Puna de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.
Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, principalmente en las zonas de mayor altura.

Valles salteños

El SMN también activó una alerta amarilla por viento Zonda en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.
En estas áreas se prevén ráfagas de 40 a 60 km/h, con picos superiores a 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede ocasionar:

  • Reducción de la visibilidad.

  • Aumento repentino de la temperatura.

  • Descenso de la humedad relativa a niveles muy bajos.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, se recomienda a la población:

  • Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento.

  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados.

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

Las alertas meteorológicas forman parte del Sistema de Alerta Temprana (SAT), que permite anticipar fenómenos que pueden afectar la vida cotidiana y la seguridad de la población.

