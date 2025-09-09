El Tribuno junto a los peregrinos: caminando desde Molinos y otras localidades hacia la Catedral

Los peregrinos de Molinos avanzan en su caminata hacia la Catedral Basílica de Salta, donde renovarán su compromiso con el Señor y la Virgen del Milagro. A pocos kilómetros de la Piedra del Molino, uno de los tramos más altos de la ruta 33, los caminantes hicieron una breve pausa antes de retomar el recorrido.

Según Don David Rueda, presidente de la comisión directiva de la peregrinación, se trata de un contingente de 180 personas que inició su travesía el domingo a las 19:30. Junto a ellos, más de 30 colaboradores acompañan con vehículos de apoyo, cocineros y enfermeros para garantizar el bienestar de los caminantes.





“Es duro peregrinar, pero se hace con mucha fe”, señaló Rueda. “Tenemos prevista la llegada el viernes a la casa de nuestro patrón, en la catedral. Este año venimos a agradecer por la salud y la protección de nuestras familias, y también por el acompañamiento de la policía y del personal de salud que nos cuida en todo momento”.

El recorrido ya incluyó paradas en Paracas y Colorado, donde los peregrinos descansaron y retomaron la caminata en las primeras horas de la mañana. Además, vecinos de Molinos se acercaron a la ruta para ofrecer mate, café y té, un gesto que, según los participantes, “refresca el alma y da fuerza para continuar”.





Entre los caminantes hay personas de todas las edades: niños de 4 y 5 años acompañados por sus padres, y adultos mayores de hasta 78 años que participan año tras año. Cada uno mantiene sus propias intenciones, aunque predominan los pedidos por salud, trabajo y unidad familiar.

Leticia, una peregrina de Colomé, contó que hace 13 años recorre este camino: “Vengo por mi familia y por el país, con esperanza de que todo mejore. Esta experiencia renueva la fe y nos da fuerzas para seguir adelante”. Por su parte, Emilia, de Molinos, participa por primera vez y resaltó la importancia de agradecer: “Uno siempre viene a pedir por la salud, el trabajo y la fortaleza para tomar buenas decisiones”.

El clima acompañó en gran parte del trayecto, con temperaturas alrededor de 11 grados al momento de la transmisión, y los peregrinos aprovecharon el descanso para protegerse del sol y reponerse antes de continuar. La caminata sigue marcada por el sonido de los bombos y las banderas argentinas, que acompañan el paso del contingente sobre la ruta.

Si todo sigue según lo previsto, los peregrinos de Molinos llegarán el viernes a la Catedral de Salta alrededor de las 10.20, completando una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia, que ya lleva 18 años ininterrumpidos de recorrido.