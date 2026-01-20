Clima en Salta: ¿Vuelven las lluvias? conocé el pronóstico para los próximos días

Luego de los días de lluvia que enfrentó la provincia y las crecidas de distintos ríos, para muchos las precipitaciones se están convirtiendo en una preocupación. En los próximos días la ciudad y el Valle de Lerma transitarán una semana marcada por cielo mayormente nublado, tormentas aisladas y temperaturas que se mantendrán en valores moderados, según el pronóstico brindado por el meteorólogo Edgardo Escobar en diálogo con El Tribuno.

Para este martes, se espera una jornada con cielo mayormente nublado, probables precipitaciones y tormentas aisladas, y una temperatura máxima estimada en 23°C. Si bien pueden registrarse episodios de lluvia, no se prevén fenómenos de carácter severo para la zona urbana.

Foto: Javier Rueda

El miércoles, las condiciones se mantendrán similares, con cielo de mayor a parcialmente nublado, baja probabilidad de precipitaciones y tormentas, y marcas térmicas que oscilarán entre 18°C de mínima y 25°C de máxima. El jueves continuará con un patrón prácticamente idéntico: 25°C de máxima, 18°C de mínima y baja chance de lluvias.

De cara al viernes, se anticipa un leve ascenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 27°C y mínima de 18°C, mientras que aumentará la probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia la tarde y la noche, lo que podría generar condiciones algo más inestables en el cierre de la semana laboral.

No hay alerta vigente

Escobar aclaró que, por el momento, las precipitaciones previstas son en forma de lluvia y tormentas aisladas, sin alerta meteorológica vigente para el área de Salta capital. En ese sentido, indicó que las alertas actuales emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional alcanzan únicamente a la región de la Puna, aunque recomendó mantenerse atentos a posibles actualizaciones del organismo oficial.

En cuanto al nivel de riesgo, el especialista señaló que este martes presenta un índice alto, que descenderá levemente entre miércoles y jueves, y volverá a ser alto el viernes, en línea con el incremento de la inestabilidad previsto para el final de la semana.