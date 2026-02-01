En enero se realizaron más de 2.400 certificados escolares

Durante el mes de enero, el sistema público de salud de la ciudad de Salta realizó un total de 2.458 certificados escolares a través de los dispositivos de atención de las áreas operativas Norte y Sur, en el marco del operativo sanitario previo al inicio del ciclo lectivo.

Según informó el Ministerio de Salud Pública, en el Área Operativa Sur los centros de salud organizaron jornadas específicas destinadas a la confección de certificados escolares, con la participación de médicos de familia, pediatras y clínicos. Como resultado de ese trabajo, durante enero se emitieron 1.458 certificados médicos.

La atención continuará durante el mes de febrero en los distintos centros de salud de la ciudad. Los turnos se otorgarán por demanda espontánea, con un cupo estimado de entre 20 y 25 certificados por jornada, de acuerdo con la capacidad operativa de cada establecimiento.

Para realizar el trámite, las familias deben concurrir con el documento nacional de identidad del niño o la niña, el carnet de vacunación con el calendario completo y, en caso de contar con él, el certificado emitido por la institución educativa. En las situaciones en las que no se disponga de ese formulario, el centro de salud confeccionará el certificado correspondiente.

El certificado de salud escolar incluye un examen clínico general, la evaluación antropométrica, el control del esquema de vacunación y una evaluación de la salud bucal, con el objetivo de garantizar un seguimiento integral del estado de salud de los estudiantes.

En el Área Operativa Norte, durante el mes de enero se realizaron 1.000 certificados escolares en los centros de atención correspondientes a los tres nodos sanitarios. En febrero, las personas interesadas podrán acercarse a los centros de salud, donde los turnos también se asignarán por demanda espontánea. En cada establecimiento se prevé la realización de al menos dos jornadas específicas destinadas a la confección de certificados escolares.

Para tener en cuenta