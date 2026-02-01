Extienden trámite del pase libre

Los estudiantes ingresantes de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta podrán renovar el Pase Libre estudiantil hasta el próximo 27 de febrero, según informó Saeta. El trámite es personal y se realiza con turno online previo en los Centros de Atención al Usuario ubicados en Pellegrini 824 o en Paseo Salta (ex Híper Libertad).

Para completar la gestión, los alumnos deberán presentar fotocopia del DNI y la tarjeta estudiantil. En caso de pérdida, extravío, foto desactualizada o deterioro del plástico, podrán solicitar un duplicado, que tiene un costo de 6.000 pesos.

En paralelo, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) puso en marcha el cronograma de renovación de la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP) para estudiantes universitarios del interior de la provincia, correspondiente al ciclo lectivo 2026. El trámite se realiza de manera online a través del sitio web oficial del organismo (www.amtsalta.gob.ar ), donde se verifica la documentación presentada antes de otorgar la aprobación del beneficio.

Para renovar la TEP, los estudiantes deberán cargar en el sistema una foto del DNI (ambos lados), una constancia de estudios para el ciclo lectivo 2026 y una fotografía actualizada tipo carnet. Además, se recomienda prestar especial atención a la correcta selección del tramo, la empresa de transporte y el nivel educativo al momento de completar el formulario.