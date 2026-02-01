No pensar cuando comiencen a sobrar los docentes

El profesor David Gutiérrez, especializado en políticas educativas, analiza con cierto reparo el informe. Lo desmenuza más en los simbólico que se puede utilizar para fundamentar decisiones políticas sin tener demasiadas discusiones ni consensos.

"En términos de oportunidades es cierto que llegar a la ratio 15 alumnos por docente, en el 2030, es la ratio adecuada. Si bien Salta tendrá unos números más, de esos 15, es la cantidad de alumnos que las distintas disciplinas vinculadas a la didáctica, a la psicología, consideran que es el número adecuado para que una docente pueda seguir y acompañar el desempeño y el proceso formativo del alumno; eso es bárbaro. Pero a la vez, como ven que eso es una oportunidad, también están planteando, y eso está en el informe, sin mayor inversión por parte del Estado, en un proceso de reestructuración de los gastos, que habría más dinero para educación porque habría menos alumnos. Lo cual es una oportunidad en ese sentido y es positivo porque va a haber menos alumnos por docente. Por lo tanto los docentes van a tener más tiempo para encargarse de cada uno de sus alumnos y hacer un seguimiento más particular, más individual. El tema es que, por la baja de la natalidad, les brinde al gobierno, sea provincial o sea nacional, la oportunidad de no invertir más en educación, es decir: no aumentar los porcentajes de inversión y mantener los que tienen, sabiendo que va a haber un proceso de redistribución. ¿Qué pasará en las provincias y en las escuelas donde van a empezar a sobrar docentes? Y ese sería uno de los riesgos porque habría que empezar a pensar que vamos a tener excedente de docentes", dijo el docente.

Y deja preguntas: ¿Qué pasa con la formación superior? ¿Qué se hace con las carreras de formación superior? Habla de comenzar a pensar qué hacer antes que comiencen a sobrar docentes.

"Esto sería una justificación más para esto que ya ha comenzado el año pasado que es empezar a hacer los cierres de esas segundas comisiones o el cierre de algunas carreras en el Nivel Superior. Y eso no está planteado en ninguno de los artículos periodísticos que yo he visto que andan circulando sobre el informe. ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias que esto va a tener para los procesos de formación docente y para el sistema de Educación Superior que es el principal encargado de la formación docente? Así que tengo la certeza que se podría darle una vuelta rosca al informe y no plantearlo en términos de oportunidades, sino que tiene muchos peligros a la vez", concluyó el docente.