Un adolescente salteño de 14 años busca una familia

Un adolescente de 14 años que actualmente reside en un dispositivo de cuidado en la ciudad de Salta espera la oportunidad de integrarse a una familia que lo acompañe en su crecimiento y en la construcción de su proyecto de vida. Se destaca por su carácter tranquilo y por una muy buena predisposición para generar vínculos cercanos y positivos con los adultos.

Apasionado por el deporte, asiste semanalmente a entrenamientos de fútbol y disfruta participar de partidos cada fin de semana. A esa faceta se suma un marcado interés por la música, en particular por aprender a tocar la batería, una inquietud que despierta su curiosidad y entusiasmo. Valora especialmente ser un buen alumno, aspecto que considera central en su personalidad y que refleja su compromiso con el estudio.

El adolescente manifiesta de manera frecuente sus expectativas y su esperanza de poder crecer en un entorno familiar estable y afectivo. En ese marco, resulta fundamental que quienes se sientan convocados a brindarle un hogar respeten y promuevan la continuidad del vínculo con su hermana mayor, un lazo afectivo significativo que debe ser preservado.

Las personas o familias de todo el país interesadas en acompañarlo pueden solicitar información o asesoramiento al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta, escribiendo al correo electrónico [email protected] o comunicándose al teléfono 0387-4258026, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13.

Para empezar

Quienes deseen postularse formalmente deberán completar y adjuntar la Ficha de Convocatorias Públicas con todos los datos requeridos. En el caso de familias de otras jurisdicciones, el proceso de evaluación de idoneidad se realizará de manera conjunta con los registros de sus respectivas provincias, a fin de determinar la viabilidad de cada postulación.