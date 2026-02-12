PUBLICIDAD

12 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Avanza el arreglo de las escuelas salteñas

Se invertirán 12 mil millones de pesos en arreglos menores.
Jueves, 12 de febrero de 2026 02:17
La Puesta a Punto se lleva adelante en un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y 60 municipios. Tiene como objetivo cumplir con las necesidades planteadas por las escuelas de cara al inicio de clases del periodo lectivo 2026. La inversión es de 12 mil millones de pesos.

En este marco la titular de la cartera educativa, Cristina Fiore Viñuales recorrió los siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 4.041 " Ing. Rafael Patricio Sosa" de Barrio Castañares, El Colegio Secundario Nº 5.093 "Bachillerato Artístico Tomás Cabrera" y la Escuela N° 4.688 "Nuestra Señora de Asunción".

Sobre el trabajo que se viene realizando la Ministra afirmó: "La Puesta a Punto es cada vez más ambiciosa, no sólo nos contentamos con el corte de pasto o con la limpieza de los tanques, sino que también se hace arreglos vinculados a electricidad, baños y cielo rasos".

Se efectúan diversas tareas para el mantenimiento de los edificios como el desmalezado; limpieza de tanques, desagües, canaletas y cloacas; reparación de puertas, ventanas y cerraduras; fumigaciones, entre otras.

El Programa se realiza con la Secretaría del Interior, la Secretaría de Obras Públicas y los municipios de la provincia.

 

