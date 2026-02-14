"La tolerancia cero es una medida para resguardar la vida"

El debate por la posible modificación de la ley de tolerancia cero al alcohol en Salta sumó una voz firme en contra. El director general de Seguridad Vial, comisario general Adrián Sánchez Rosado, expresó su rechazo al proyecto que busca elevar a 0,5 gramos por litro el límite permitido para conducir y fue categórico: "Yo estaría en contra de esta postura". La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados, propone reformar la Ley Provincial 7846, vigente desde 2014, que establece la prohibición absoluta de manejar con alcohol en sangre.

En diálogo con Radio Salta, Sánchez Rosado sostuvo que su posición es coherente con el trabajo que viene desarrollando el área: "Tengo que ser consecuente con los trabajos que vengo realizando en forma conjunta con otras jurisdicciones de tránsito". Y remarcó que incluso niveles inferiores al propuesto generan riesgos: "Para nosotros, menos de 0,5 ya afecta los reflejos, la atención y por ahí provoca somnolencia". En ese sentido, advirtió que muchos siniestros se producen por conductores que se quedan dormidos al volante, tras muchas horas de manejo o por consumo de alcohol.

El funcionario recordó que cuando se implementó la norma, hace casi doce años, tuvo un objetivo claro: "La ley de tolerancia cero, cuando la pensaron por el año 2014, tenía un fin netamente preventivo y de resguardar la vida del ciudadano". Para el jefe policial, flexibilizar el límite podría significar un retroceso en materia de prevención vial.

Las estadísticas, según indicó, muestran una tendencia que respalda la política actual. "El año pasado se terminó con 130 víctimas fatales en siniestros, fue la cifra más baja en los últimos diez años", señaló. Sin embargo, advirtió que detrás de cada número hay familias afectadas: "No solamente se ve muy perjudicada la familia de la víctima, sino también la del otro conductor, quedan todos trastocados por un hecho de esta envergadura".

En lo que va de 2026 ya se registran 17 víctimas fatales en siniestros viales, tres de ellas en febrero. Sánchez Rosado explicó que en enero influyeron factores como las lluvias y la falta de reducción de velocidad ante condiciones adversas. También volvió a alertar sobre la alta participación de motocicletas en los hechos graves, una constante que se repitió durante 2025.

Cada fin de semana se detectan entre 150 y 180 conductores con alcoholemia positiva, cifra que puede ascender a 350 o 400 en fines de semana largos. Es por eso que este fin de semana de Carnaval habrá un fuerte despliegue de controles por los eventos masivos previstos en la provincia. "Vamos a desplegar operativos en todas las rutas nacionales y provinciales, sobre todo en lugares de concurrencia masiva. El ciudadano tiene que tener en cuenta que la Vial va a estar cuidándolo", afirmó.

Los controles incluirán verificación de carnet de conducir vigente, seguro obligatorio, cédula verde, uso de cinturón y casco en motociclistas. "La capacidad del vehículo da la cantidad de cinturones de seguridad", recordó.