Cambio en la forma de comprar: la gente ve el precio y no la calidad

"La venta hace ya prácticamente dos años que viene cayendo", expresó Marta López, vendedora en un local de ropa femenina sobre la peatonal Florida. También describió un escenario sostenido de caída.

"De un 100% bajó un 80% la venta desde 2024. Antes se vendía bien. Ahora una o dos prendas por día", afirmó.

Según explicó, cambió el comportamiento del cliente. "Antes, por ejemplo, las chicas salían y buscaban para estrenar ropa los sábado temprano. Ahora no porque combinan las prendas que ya que tienen. Solamente vienen a buscar ropa nueva para una ocasión muy especial: una recepción, un evento. Disminuyó muchisimo".

También describió cambios en la modalidad de pago: "De 10 clientes, seis pagan con tarjeta de crédito y el resto con transferencia o efectivo".

El precio manda

Desde una zapatería ubicada sobre avenida San Martín, su encargado, Carlos Ruiz, resumió la situación con crudeza: "La gente hoy no busca calidad, busca precio. Una mamá con dos o tres chicos no te va a comprar lo más caro, va al mayorista porque le sale más barato".

Indicó que la competencia con mayoristas es cada vez más fuerte y que el margen se achica. "Nosotros tenemos alquiler, empleados, impuestos. El mayorista trabaja con otro volumen. Es muy difícil competir".

En un local de indumentaria deportiva del microcentro, su propietaria, Silvia Carrizo, agregó otra mirada: "La gente entra, pregunta, busca y compara. Y muchas veces se van sin comprar".

La mirada institucional

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, también describió la semana pasada como atípica, aunque sostuvo que la actividad logró mantenerse pese al paro. "Los negocios trabajaron casi todos. Los empleados se movilizaron por Uber o por su movilidad propia. No hemos tenido quejas. Creo que en el 90% la gente trabajó", afirmó a Radio Salta al referirse al movimiento durante la jornada del jueves.

En cuanto a la afluencia de clientes, reconoció que el sector ya venía golpeado por la caída del consumo. "Ya venimos con poca venta, así que no es medible, pero la gente que se pudo movilizar llegó a comprar lo que necesitaba", señaló.

Para Herrera, en Salta el paro no tuvo un efecto determinante. "Por eso creo que en Salta, por lo menos, el paro no se sintió", sostuvo. Además, confirmó que el comercio trabajó con normalidad durante el feriado provincial, el viernes pasado. "Es un mes más corto y a fin de mes hay que pagar sueldos, alquileres y cumplir con las obligaciones. No queda otra que trabajar", remarcó.

A días del inicio del ciclo lectivo, indicó que se mantiene el movimiento en la compra de útiles escolares. "La gente previene y está comprando. Después viene la parte de ropa y calzado, pero se está vendiendo, así que hay que seguir adelante", expresó.

Respecto de la reforma laboral en debate, el dirigente puso el foco en la cuestión tributaria. "Creemos que es mucho más importante la reforma impositiva que la laboral. Por más que la ley salga, si no hay venta no podemos tener más empleados y si no hay consumo tampoco", advirtió.

En esa línea, planteó la necesidad de reducir la carga impositiva en los distintos niveles del Estado para mejorar la competitividad. "Tenemos que trabajar en la ley impositiva y ver que bajen los impuestos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Si no pasa todo esto, pasa lo que uno ve con el cierre de fábricas, porque no se puede competir con mercaderías extranjeras donde el costo es mucho menor", afirmó.

Finalmente, describió el comportamiento actual del consumidor: "Al no haber plata, la gente compra lo que realmente necesita y ve por el precio, únicamente compra por el precio".