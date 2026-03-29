La ministra Alejandra Monteoliva llegó a Salta, se reunió con LLA y alertó por el impacto del desorden migratorio

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, llegó a Salta y mantuvo una reunión con el equipo de La Libertad Avanza, en una jornada atravesada por definiciones políticas y operativas en materia de seguridad, con un eje claro: el impacto del fenómeno migratorio en la región.

Ni bien arribó a la capital salteña, la ministra se dirigió a la Casa de La Libertad, donde mantuvo un encuentro con referentes del espacio libertario. La reunión incluyó anuncios, análisis de la situación regional y lineamientos sobre el trabajo del ministerio en el norte del país.

El encuentro estuvo encabezado por la senadora nacional Emilia Orozco, el senador nacional Gonzalo Guzmán Coraita, los diputados nacionales Carlos Zapata y Julio Moreno, y el senador provincial Roque Cornejo, junto a otros legisladores provinciales, concejales y autoridades partidarias.

Tras una recorrida por el lugar, la ministra participó de una charla abierta con la dirigencia libertaria, donde expuso los principales ejes de la política de seguridad nacional aplicada en zonas de frontera.

Plan Güemes y control en frontera

Durante su intervención, destacó la implementación del Plan Güemes como una de las herramientas centrales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

“Esto permitió poner en funcionamiento el Plan Güemes. Por primera vez Prefectura tiene jurisdicción sobre el río Bermejo. Esto ha sido un antes y un después”, afirmó.

La ministra indicó que en los próximos días se realizará una evaluación del plan, que desde su inicio fijó como prioridad la lucha contra el narcotráfico y el desbaratamiento de organizaciones criminales.

En la misma línea, la funcionaria explicó la complejidad logística de la región y destacó el rol estratégico de Salta en el esquema de seguridad nacional, tanto en territorio como en espacio aéreo y fluvial.

En ese sentido, subrayó que la provincia fue una de las primeras en consolidar los comandos unificados de fuerzas federales, lo que permitió coordinar acciones con objetivos definidos y responsabilidades claras entre las distintas fuerzas.

“Que cada fuerza sepa cuáles son sus objetivos y sus responsabilidades”, sostuvo la ministra, al describir el funcionamiento del esquema operativo.

Además, remarcó que desde mediados de 2025 están desplegadas en Salta las cinco fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

El corredor bioceánico y el riesgo criminal

Otro de los anuncios estuvo vinculado al avance del corredor bioceánico, una obra de 2.250 kilómetros que unirá Brasil con Chile atravesando varios países de la región.

Según explicó, este proyecto tendrá un fuerte impacto en la dinámica comercial, pero también plantea desafíos en materia de seguridad.

“No podemos correr el riesgo que se transforme en una vía de narcotráfico, trata o crimen organizado”, advirtió.

En ese marco, detalló que se trabaja en sistemas de control conjunto entre países, con tecnología compatible y mecanismos de respuesta rápida para prevenir delitos transnacionales.

Nuevo comando tripartito en la región

La ministra también anticipó la creación de un segundo comando tripartito, integrado por Argentina, Chile y Bolivia, que se sumará al ya existente en Puerto Iguazú.

Explicó que se busca que este nuevo esquema cuente con el aval directo de los presidentes de los tres países, con el objetivo de fortalecer el control fronterizo y la cooperación internacional.

El desorden migratorio

Uno de los momentos centrales de la exposición fue cuando abordó la problemática migratoria, vinculándola directamente con la seguridad nacional.

En ese contexto, recordó que desde noviembre la Dirección Nacional de Migraciones pasó a depender del Ministerio de Seguridad.

“En ningún momento decimos que la migración sea un delito. La migración no es un delito, pero el desorden migratorio y el descontrol migratorio generan problemas para la seguridad nacional”, sostuvo.

La ministra profundizó el concepto al advertir sobre el escenario global actual: “No podemos pensar que el problema migratorio es sólo un problema administrativo de sellar o no un pasaporte”.

Y agregó: “Hoy los temas migratorios son un eje de las políticas de seguridad en todos los países de la región y del mundo”.

Finalmente, dejó una de las frases más contundentes: “No podemos demorarnos en tener una posición de control fuerte; porque los movimientos migratorios corren más rápido que las capacidades de los estados para poder abordarlos”.

Fuerzas y política

En otro tramo, la ministra se refirió a mejoras en el sistema de cobertura de salud de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de implementar un servicio tipo prepaga a través de una aplicación.

También abordó preocupaciones planteadas por dirigentes locales sobre la posible infiltración del narcotráfico en la política.

Al respecto, sostuvo que la respuesta debe ser el fortalecimiento institucional como herramienta central frente a este tipo de amenazas.

La jornada concluyó con un saludo a militantes y asistentes, además de una serie de fotografías con los presentes, en el cierre de una visita marcada por definiciones sobre seguridad y migraciones en el norte argentino.