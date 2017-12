La naturaleza causó serios destrozos en el pueblo y pérdidas millonarias en el tabaco

Hasta anoche se registraron 1.200 hectáreas con destrozos totales en las plantaciones y unas cien viviendas resultaron con daños en sus estructuras en todo el departamento Rosario de Lerma.

El tornado que azotó el sector entre San Luis, Colón, Rosario de Lerma, Chicoana y Vaqueros dejó pérdidas irreparables en la zona. Alrededor de cien productores tabacaleros, denunciaron daños totales en mil doscientas hectáreas a punto de cosechar en la zona de El Carmen, Villa María, Pucará y Bella Vista.

En zonas rurales y barrio San Jorge en Rosario de Lerma hubo veinte familias evacuadas y un centenar de viviendas seriamente dañadas.

Casas destechadas

Hasta anoche personal de Acción Social seguía socorriendo a vecinos que se quedaron sin techo en las áreas rurales en donde el meteoro se precipito con lluvia, viento y particularmente piedra de tamaño de una manzana.

La tormenta tuvo una duración no mayor a media hora, y causó cuantiosos perjuicios en el sector productor, motor económico de toda la zona del Valle de Lerma.

"Nunca el tabaco tuvo este tipo de daño con una sola caída de granizo. Hace 15 años que no veía algo similar. En pocos minutos solo quedaron los tallos de la planta. Potreros blancos y sin ninguna hoja. Justo a punto de cosechar", enfatizó un corredor de seguros que sigue recorriendo los campos afectados para verificar daños.

Fue una especie de un rectángulo imaginario en el cual se registró la caída granizo y agua en gran cantidad. Desde La Merced, sin bien la lluvia apaciguo la agobiante jornada, cuya escala mercurial trepó a los 37 grados con un 90 por ciento de humedad, según los indicadores de la estación INTA de Cerrillos, se podía apreciar cómo una enorme nueve grisácea ingresaba a gran velocidad hacia la zona de Rosario de Lerma.

Pérdidas totales

"Perdí todo, no me quedó nada. Estaba endeudado y ahora no sé qué voy a hacer. La naturaleza es así, te da para vivir y en pocos minutos te quita todo", dijo visiblemente afligido un pequeño productor de la zona de Pucará, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Rosario de Lerma.

Precisamente, una gran cantidad de pequeños productores tabacaleros fueron los más perjudicados. En la delegación rosarina de la Cámara del Tabaco, hasta ayer tarde, había sesenta productores de pocas hectáreas denunciando sus estrepitosas pérdidas.

Los propios productores, además de lamentarse por el tabaco hecho añicos por la piedra, también lamentaban la mano de obra que quedará sin ocupación por este fenómeno natural por el resto de la temporada de verano.

"Hoy quedaron seiscientas personas sin trabajo. Y puede aumentar con el correr de las horas y las denuncias de daños en los campos", comentó aEl Tribunoun dirigente tabacalero en las afueras de la delegación de Rosario de Lerma.

Evacuados

Los reportes de la policía y la Municipalidad de Rosario de Lerma afirman que "cien familias sufrieron daños en sus viviendas. La mayoría de las zonas rurales afectadas por el granizo y por supuesto también en el vulnerable barrio San Jorge", según admitió el jefe comunal Ignacio Jarsún a los medios locales ayer por la mañana.

Por otro lado unas diez familias fueron evacuadas de este sector barrial porque sus viviendas sufrieron voladuras de techos y serios anegamientos. "El lunes estas familias pudieron volver a sus domicilios luego de que personal municipal los ayudara a reparar los techos de sus casas", acotó el mandatario.

Las imágenes de algunas viviendas resultaron desoladoras.

Aludes, en El Candado y Chorrillos

Cincuenta autos con familias en su interior pasaron la noche en el Centro Eclesial de Alfarcito mientras Vialidad y la empresa Pigüé intentaban restablecer la transitabilidad de la ruta internacional Nº 51.

Las familias varadas cuestionaron el accionar y la falta de previsión de las autoridades de seguridad para socorrer a los afectados.

“Mientras de un lado no dejaban pasar a la gente por los aludes, desde Quijano no sabían lo que había pasado, y la gente seguía subiendo hacia zona de derrumbe. Esto pasa todos los años y nadie activa un protocolo de emergencia para evitar estos atropellos”, contó Alejandra de Campo Quijano, quien viajó el domingo a Alfarcito para participar de la misa comunitaria de Navidad.

Esta vecina, como otros, acercó a El Tribuno, fotos y videos, en donde se aprecia los aludes y la falta de previsión por parte de las autoridades de seguridad.

Problemas en Escoipe con la ruta 33

Como consecuencia del temporal registrado en el centro de la provincia el domingo por la tarde, se produjo un deslave en la ruta provincial 33 al la altura de Escoipe, que produjo un corte parcial en el tránsito.

El mismo pudo ser restablecido por maquinaria de Vialidad Provincial ayer lunes, pero las condiciones de transitabilidad permanecen precarias.

En esa zona, cabe recordar se inicia la llamada ruta escénica, dadas las bellezas naturales del paisaje.

Pero al mismo tiempo la inestabilidad de algunso cerro provoca estos problemas cuando se registran fuertes temporales.