Cientos de adolescentes vuelven a copar cada sábado el taller de física

"A mí me dijeron que yo no servía para las ingenierías y que tenía que dedicarme a la literatura", relató Rocío Ruiz Nicolini (16), quien asiste al taller "La física, al alcance de todos" desde que tiene 12 años. Una tía le recomendó el curso, fue y se enganchó. "Me di cuenta de que sí servía y me encantó". La joven planea estudiar Ingeniería Electromecánica.

Ayer por la mañana más de 250 adolescentes coparon el Anfiteatro A de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) por este mismo taller. Algunos llegaron desde Gemes y desde Cafayate para estar en la clase.

Cada sábado, de 9.30 a 12.30, cientos de jóvenes se animan a meterse en el mundo de la física, con clases intensas y entretenidas. Algunos incluso se quedan por la tarde, de 15 a 18, para hacer los prácticos y tareas del colegio. Durante la semana, los más persistentes van a clases de consulta para llegar mejor preparados a la clase del sábado siguiente. Desde el taller esperan conseguir vales para que almuercen quienes se quedan a estudiar por la tarde.

Desde 1991 el profesor Daniel Córdoba reúne cada vez a más jóvenes que disfrutan de descubrir la ciencia entre amigos y que, tras meses de esfuerzo y práctica, logran buenos resultados en las Olimpíadas de Física. A partir de este año se han sumado clases virtuales, a través de videos, para que los chicos sigan en contacto con los temas durante la semana.

Además de Córdoba, 11 jóvenes ofician de docentes: dos son pagados por el Ministerio de Educación de la Provincia; cinco, por la Cooperadora Asistencial del municipio, y cuatro trabajan de manera voluntaria.

"Las chicas tienen más predisposición para aprender que los varones y vienen más a clases de consulta. Quizá los varones son un poquito más vagos", comentó a El Tribuno Diego Nicolás Valverde (25), uno de los docentes que el año próximo terminará de cursar la Licenciatura en Física.

Yésica Peralta (27), otra de las profes, también estudiante de Física, desde los 15 años está en el taller. "Los chicos, si vienen acá, es porque quieren. Entonces ponen todo el interés. No se dispersan ni hay que obligarlos a hacer los ejercicios", aseguró.

Tomás Concha (19) hace la Licenciatura en Energías Renovables y colabora con el taller. "Cuando venía como alumno, cada sábado me levantaba con ganas de venir porque era algo divertido escuchar a Daniel". Adriel Belmonte (18) fue medalla de oro en la Olimpíada de Física el año pasado y logró la mejor resolución de la prueba experimental. Estudia Física y considera que el taller le cambió la vida por completo.

Córdoba reconoció que el taller "tiene un impacto grande". "Es muy conocido por la cantidad de gente que pone en el (Instituto) Balseiro y por movilizar chicos durante los fines de semana para estudiar una materia que a muchos no les gusta y se pueden enganchar", expresó a este medio y comentó que los problemas de financiamiento que tenían han sido subsanados.

Durante el recreo, un joven terminó de armar el cubo de Rubik en menos de un minuto, mientras otros dos hablaban sobre si es el sol el que ilumina a las estrellas.

El apoyo oficial

Las actividades del taller “La física al alcance de todos” están financiadas por la Universidad Nacional de Salta y el Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Además, el taller recibe subsidios del plan Mejoras INET (Instituto Nacional de Educación Técnica) y del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

“Este año ambos organismos hicieron un importante aporte para el funcionamiento del taller”, reconoció Córdoba en una plataforma virtual.

El profesor valoró la ayuda de la Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de Salta.