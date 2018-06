Peña rindió homenaje a los soldados británicos caídos en la guerra de Malvinas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, rindió hoy homenaje a los soldados británicos caídos durante la Guerra de Malvinas, al iniciar su agenda de actividades en el Reino Unido junto al ministro de Estado para Europa y las Américas de la cancillería británica, Alan Duncan.

Peña depositó una ofrenda floral en el memorial de la Catedral de St Paul´s de la capital inglesa, en homenaje a los soldados caídos, con la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia argentina, Fulvio Pompeo.

"Es un símbolo de respeto y de la importancia de recordar a todos los caídos en Malvinas, tal como lo hizo el Canciller Boris Johnson en Buenos Aires", sostuvo el funcionario nacional tras la ceremonia.

Según dijo, "es un homenaje, un recuerdo a todos los que cayeron en ambos lados".

Del homenaje participaron también, entre otros, el embajador británico en Argentina, Mark Kent; su par argentino en Inglaterra, Carlos Sersale di Cerisano; y el veterano británico de la Guerra de Malvinas, Geoffrey Cardozo, quien fue el responsable de construir el cementerio de Darwin en Malvinas y de dar sepultura a los soldados argentinos caídos.

Peña se reunió luego con el canciller Boris Johnson, en la sede de la cartera y tenía previsto encuentros con legisladores británicos del Grupo de Amistad con Argentina.

Soldados argentinos

El canciller británico colocó hace dos semanas una ofrenda floral en el monumento a los soldados argentinos caídos en Plaza San Martín.

"Vinimos con una intención humanitaria, en un recuerdo pacífico. Para continuar ahora con una agenda muy interesante para fortalecer nuestros vínculos bilaterales, para trabajar juntos ambos países y avanzar vuestra agenda hacia adelante", agregó Peña.

Johnson viajó a Buenos Aires para una reunión del G20 de cancilleres y también fue recibido por el presidente Mauricio Macri.

En su agenda en Gran Bretaña, Peña además se entrevistará con empresarios e inversores y brindará una conferencia sobre el tema "Presidencia Argentina del G-20-Cambio político promoviendo una agenda para una economía global sustentable".

Mañana, después del mediodía, Peña concluirá sus actividades en el Reino Unido, tras la audiencia con Peter Hill, secretario de la primera ministra Theresa May; David Lidington, ministro del Gabinete, y Mark Sedwill, asesor de Seguridad Nacional.

La agenda de este martes incluye también una presentación en un evento de Chatham House titulado "Argentina: el Cambio Político y la Presidencia del G20", en la cual dará un resumen de las perspectivas del gobierno argentino relativas al panorama político y económico del país así como de América Latina.

A la vez, establecerá las prioridades de la presidencia argentina del G20 de 2018, relacionadas en líneas generales al desarrollo inclusivo y un compromiso con la promoción de una agenda de libre comercio, con particular énfasis en el futuro del trabajo, la infraestructura y un futuro alimentario sustentable, se informó.

El cierre de la visita será en el 10 Downing Street el martes por la tarde, cuando Peña se reúna con David Lidington, Ministro para el Gabinete, y con Peter Hill, Principal Secretario Privado de la Primer Ministro Theresa May.