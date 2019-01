Su hijo "se salvó" de perder un testículo y acusa al Materno

Belén Melián denunció a una doctora del hospital Materno Infantil por mala atención. Asegura que estuvo allí varias horas hasta ser atendida, y que salvó a su hijo de "mala praxis". Las horas de espera habrían pesado en el momento del primer diagnóstico, en el que asegura, los médicos le dijeron que debían extirpar el testículo de su hijo porque "ya era tarde". Los médicos de guardia habrían justificado la tardanza en la atención a raíz de la falta de personal. El nosocomio asegura que actuó bajo los protocolos previstos y que trabajan con el personal suficiente.

Por el dolor abdominal de su hijo de 12 años, Belén acudió en la tarde del domingo pasado al Materno Infantil. "En enfermería le tomaron la presión y la temperatura. Dijeron que no tenía fiebre ni nada, que no era nada grave y que había 2 horas de espera", contó la mujer que decidió regresar a su casa. Al ver que el dolor incrementaba volvió cuatro horas más tarde al hospital. Allí, "comenzó una larga espera de más de 3 horas", relató. Al ver que su hijo "lloraba de dolor", insistió en ser atendida. La respuesta de enfermería fue que "lo de mi hijo era leve y que tenía que esperar. Se basaron en decir que era leve por solo tomarle la temperatura y la presión", advirtió.

Ante la insistencia, contó que fue atendida por una doctora que habría apuntado contra la falta de personal: "La jefa de guardia, Constancia Olleta, me dijo que tenía que esperar, y que la culpa no era suya sino del ministro por mandar a tres médicos en la guardia, y que lo de mi hijo no era grave, aún sin haberlo visto".

La mujer, que continuaba sin ser atendida, llamó al 911 y pidió que "los policías presencien la mala atención". A las tres horas de haber llegado, finalmente fue atendida por un médico que al revisar a su hijo le diagnosticó que tenía una torsión testicular. "Nos preguntó desde qué hora le dolía, le dijimos que desde el mediodía y nos dijo que ya era tarde y que volviéramos mañana para la extirpación, y que le hiciera una ecografía urgente".

Belén asegura que también recibió negativas para realizar la ecografía. "Primero decían que no había ecografista, luego dijeron que si, pero que por protocolo no podía hacérsela porque eran pasada las 23 de la noche y no era urgente. El médico me dijo que ya era tarde y que no se podía hacer nada, que la responsabilidad era de la enfermera", denunció.

Antes de retirarse del hospital llegó su hermano, el reconocido artista infantil Carlitos Melián, lo que habría provocado un cambio en los modos. "El doctor lo vió y cambió su trato. Me explicó que eran tres médicos para 200 personas. ¿Uno se tiene que quedar con eso?", se preguntó la mujer que aseguró que vivió una situación "humillante".

El niño se realizó la ecografía al día siguiente. Finalmente le dijeron que no hacía falta extirparle el testículo. Pero Belén denunció de todos modos a una de las doctoras "por la mala atención, la falta de respeto, haberse negado a atenderlo y decir que no hacía falta un ecógrafo porque ya era tarde".

La médica Susana Balcarce, directora de Pediatría del Materno, aseguró que el paciente fue atendido con código verde, es decir leve, porque así fue categorizado por las enfermeras que lo atendieron. Justificó que el niño siempre haya sido tratado como un caso leve porque "en ningún momento le dijeron que era una torsión testicular, porque nunca lo fue. Si era una cirugía debía quedarse acá internado". Sobre la falta de personal, Balcarce aseguró que trabajan con el personal suficiente.

"Los papás, por su aflicción y su estado de angustia, pueden mal interpretar y reaccionar mal ante la espera", agregó la funcionaria.

Belén agradeció su "final feliz", "pero hay vidas que se pierden detrás, que a una criatura de 12 años le hagan creer que va a perder un testículo porque ya era tarde...", reflexionó.