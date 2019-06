Tres mujeres mataron a puñaladas a una chica de 15

Un brutal homicidio se produjo en la madrugada de ayer a la salida de una fiesta barrial en las afueras de la ciudad de Tartagal, donde una adolescente de 15 años perdió la vida a manos de tres mujeres también menores de edad, quienes no solo la golpearon salvajemente sino que la apuñalaron hasta quitarle la vida.

Muchas fueron las versiones acerca del luctuoso hecho, pero una fuente de seguridad informó que la agresión se produjo a la salida de la fiesta, en la vía pública y que dos de las agresoras fueron detenidas y puestas a disposición del Juzgado de Menores de Tartagal.

La fuente indicó, además, que una tercera mujer, también menor, huyó de la escena llevándose consigo el arma homicida.

Lo cierto es que el incidente fue reportado cerca del amanecer vía telefónica, en el llamado se advertía que una persona sangraba profusamente sobre una calle del barrio Santa Rita, en la periferia de la ciudad de Tartagal.

Alcohol y droga

Fuentes de la ciudad aseguraron que en la fiesta de jóvenes el alcohol hizo estragos. Trascendió que en el interior de la fiesta se enfrentaron dos grupos de mujeres, uno del barrio Santa Rita y el otro de Cherenta.

El motivo del desencuentro no fue esclarecido, aunque hay indicios -según una fuente- de que se trataría de una cuestión de vieja data entre las distintas etnias de pueblos originarios.

A eso se le sumó una cuestión de celos, según se dice, lo que motivó que dos adolescentes mujeres se retaran a un duelo mano a mano. “A primera sangre”, según una de las versiones recogidas en el barrio.

Este tipo de peleas se hizo muy popular en el norte de la provincia e incluso son filmadas con celulares por los espectadores quienes luego las suben a la web, por lo que normalmente no separan a las contrincantes hasta que ven sangre o un “nocaut”.

De esta manera, se produjo la pelea, pero en medio de la disputa, dos hermanas ambas menores de edad intervinieron para derribar a Elizabeth Evangelina Delgado y cuando estaba en el suelo fue brutalmente agredida con todo tipo de golpes.

En ese momento la tercera en discordia se había armado con un cuchillo y ante la indefensión de la quinceañera le aplicó una puñalada en la parte alta del abdomen destruyendo las principales arterias, lo que provocó un sangrado masivo que produjo el deceso de la jovencita en escasos minutos.

Al ver a la mujer herida de muerte, los presentes huyeron despavoridos y junto con ellos, una de las agresoras.

Una llamada telefónica alertó a la Policía, que llegó junto con una ambulancia al lugar minutos después, pero el estado de la chica era crítico.

Inmediatamente, los uniformados con los datos relevados detuvieron a dos de las mujeres que golpearon a Delgado, mientras la que está sindicada de haber acuchillado a la menor no había sido detenida hasta las últimas horas de ayer.

Según una fuente, la pelea fue brutal dada las adversas condiciones climáticas, con lluvias continuas, que transformaron algunas calles del barrio Santa Rita en un lodazal.

Las mujeres asesinas quedaron a disposición de un juzgado de Graves Atentados, y por la edad de las involucradas intervino también un juzgado de Menores.