Acerca de la construcción del poder nacional

Varias veces aludimos a la "construcción del poder nacional", aspecto sensible para la teoría del poder, fenómeno multidimensional y objeto de estudio científico desde la pos Segunda Guerra. Cualquier país, desde siempre, preserva lo que tiene y procura lo que necesita, pacíficamente o mediante coerción.

Esta simple consigna abrió surcos a la práctica de diseños estratégicos, pues una planificación estratégica nacional no puede soslayar la cuestión del poder y su acumulación. De hecho, fue largamente debatida en ámbitos académicos, cancillerías y estados mayores, y más temprano que tarde incide en la geopolítica de países que nunca descuidaron su largo plazo. Con mayor razón si las circunstancias cambiantes impactan en la estructura económica mundial: por caso, el acceso al poder de Deng Xiaoping en 1978 con su política de las cuatro modernizaciones.

Por extensión territorial, espacios marítimos, recursos naturales y humanos (aunque baja demografía), capacidades mundialmente reconocidas (en materia nuclear, satelital y tecnología agraria), la Argentina -miembro del G20- es una "potencia mediana". Sostener y proyectar nuestros intereses permanentes, depende más de nuestros desconcertantes vaivenes internos que de factores externos. Nuestras recurrentes crisis político-económicas compelen a cabalgar siempre sobre la coyuntura, razón por la cual demoramos políticas de estado básicas, o sea, objetivos estratégicos de mediano y largo plazos.

En teoría

El poder nacional está condicionado por el sistema institucional adoptado, la representatividad política, composición dirigencial, cultura y espiritualidad. Su perdurabilidad depende de una meta geopolítica basada en un amplio concierto político-social. Para este observador comprometido, la Argentina bicontinental y oceánica, proyectada al polo iberoamericano, en muy discontinua construcción. En esta etapa mileísta -refundacional, para variar- no parecen tener cabida los enfoques geopolíticos, necesitados de un Estado despabilado en su mejor y ordenada proyección histórica. Siguiendo esta línea explicativa, importante papel juega además el "interés nacional", concepto también largamente porfiado, pero imprescindible a la hora de diseñar geoestrategias. Los intereses nacionales se discuten, se definen, proyectan y defienden, en tanto expresan poder nacional y los recursos disponibles al efecto.

Hans Morgenthau, patriarca de la teoría realista del poder, dividía aquellos recursos entre relativamente estables (geografía, población, materias primas y carácter nacional) y los sometidos a cambios constantes (alimentos, capacidad industrial, aprestos militares). Por su parte, Celestino del Arenal distingue recursos tangibles de los intangibles (entre estos la calidad de las burocracias y la capacidad de las dirigencias), según la reconocible materialidad de unos y otros. Para el experto español, el concepto es válido para cualquier actor o para cualquier situación de poder" (ver https://dialnet.unirioja.es/descarga/arti culo/2496100.pdf). Se pueden incluir o extender elementos del poder nacional, pero en definitiva su calidad y cantidad establecen el ranking de las naciones.

Entrelazando las ideas expuestas, ¿qué entender por "poder nacional"? Esther Barbé, en un clásico "Estudio preliminar" comentando a Morgenthau, señala que "El concepto de interés nacional […], junto al equilibrio de poder, constituyen categorías centrales de análisis de la política internacional". Y así ocurre desde el surgimiento mismo del Estado.

Luis Clementi (en La Nación Argentina y su sistema de defensa. Seguridad y proyecto nacional - Ed. Proventus. Buenos Aires, 2009) lo entiende como sumatoria de fuerzas espirituales y materiales subyacentes en una Nación, que expresa la capacidad de tomar decisiones libres e impactar en el conjunto social; sus componentes (poder político, económico, militar, científico-tecnológico, psico-social), determinantes del potencial nacional se articulan como un todo. Así, el poder nacional calibra el grado de desarrollo de cada país en relación con sus estructuras productivas, mediante la combinación de tres fuerzas simultáneas: aumento de inversión neta, incorporación de nuevas tecnologías y mejoramiento de los recursos humanos aplicados a la producción, propone este autor.

Para concluir este tramo teórico - conjetural, la construcción del poder nacional no debe condicionarse a las fuerzas del mercado, las cuales podrán incidir en la velocidad del constructo, pero no en su diseño. Veamos ahora ejemplos de cómo se erige poder nacional observando el largo plazo.

Y la práctica

Chile posee alta conciencia marítima y antártica; su doctrina del "mar presencial" lo corrobora. En tal visión, impulsa a la XVI Región de Magallanes integrada por cuatro provincias, aportando a la economía u$ 1.200 millones en exportaciones (la mitad proveniente de salmonicultura), contra los US$ 382 millones de nuestra economía fueguina. En julio de 2022 se licitó un Centro Antártico Internacional en Punta Arenas (US$ 64 millones de inversión), área logística para recibir expediciones antárticas, con laboratorios de investigación científica y un museo interactivo (ver https://www.mop.gob.cl/cinco-empresas-participaran-en-licitacion-para-construir-el-centro-antartico-internacional/). Chile ya promueve empresas para la exploración aérea, marítima y turismo antártico, a más de contar con el rompehielos más moderno del hemisferio, "Almirante Viel". Más complicado para Argentina, el Falkland Islands Government adjudicó en febrero de 2022 a la multinacional BAM Nutall Ltd., la construcción de un megapuerto que remplace al actual, reconstruido en 1984 luego del conflicto del Atlántico Sur, con inversión de US$ 150 millones. Se construirá una terminal apta para recibir y aprovisionar pesqueros, buques de investigación científica, petroleros y cruceros turísticos. Todo eso fue denunciado por legisladores fueguinos hace un par de años, pues se les escapa la competencia con el de Ushuaia en la beneficiosa oferta de servicios antárticos.

¿A qué tanta referencia antártica? En 2048, cualquiera de sus 29 Estados consultivos puede solicitar una conferencia de partes a fin de revisar la aplicación del Protocolo Complementario de Madrid, 1991, cuyo art. 7 prevé que "Cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida", supeditada a decisión en contrario.

¿La ven? Los países vinculados al Sistema Antártico se están preparando para enfrentar una problemática inminente de alto impacto y riesgo internacional.

¿Y por casa, cómo andamos? En los años '90, con auspicio del BID, se proyectó instalar en la capital fueguina un sistema internacional de logística antártica, también pesca y turismo. Tres décadas después hay poco para exhibir, pese a la ventaja de la menor distancia a la Antártida (1.000 km): Ushuaia tiene amenazada su condición de "puerta de entrada" al continente blanco. Solo idas y vueltas, desencuentros y chapuzas, que se corroboran, por ejemplo, con el manejo torpe y oscuro de los recursos del Fondo Nacional de Defensa, recientemente denunciado. Lo que dijimos de la construcción del poder nacional aplica a la construcción del poder regional. El pasado 6 de marzo, los gobernadores patagónicos firmaron en Puerto Madryn el acta de creación de una Agencia Regional de Desarrollo. Este 26 de marzo se reúnen en Salta los de la Región Norte Grande Argentino para otra vuelta de tuerca regionalista, en el mismo delicado contexto para las provincias. En ambos procesos, sin un plan de desarrollo estratégico integral -con perspectiva regional/nacional- los esfuerzos serán estériles.

* Este artículo se basa en una ponencia, presentada en el XXX Congreso Argentino de Derecho Internacional celebrado en Rosario, en noviembre de 2018.