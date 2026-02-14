Un graduado de UCASAL fue distinguido por la Corte Suprema entre los mejores promedios del país

Un nuevo logro académico enorgullece a la comunidad de la Universidad Católica de Salta y vuelve a poner en alto el compromiso con la excelencia que distingue a su Facultad de Ciencias Jurídicas.

El abogado Eugenio Santiago Ramírez Ezpeleta, graduado de UCASAL, fue distinguido con el Premio “Corte Suprema de Justicia de la Nación”.El reconocimiento, instituido por la Acordada N° 6/91, se otorga al egresado o egresada de cada Facultad de Derecho del país que haya obtenido el promedio más alto de su promoción.

En esta edición, el graduado salteño alcanzó un promedio final de 9,04, lo que le permitió integrar el listado nacional de distinguidos por el máximo tribunal, en el marco de la Resolución N° 3301/2025. La distinción consiste en la entrega de un diploma y representa uno de los reconocimientos académicos más importantes para estudiantes de Abogacía a nivel federal.

“Se trata de un premio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la Corte le otorga a aquellos egresados de las distintas facultades del país que hayan obtenido un promedio mayor a 9”, explicó el reciente graduado.

La noticia le llegó de manera inesperada. “Me enteré a partir de una llamada que me hizo la Facultad de Ciencias Jurídicas en la cual me contaban que la Corte se había comunicado con ellos y les había pasado la resolución en la cual yo había obtenido el premio junto con otras 17 personas de todo el país”, relató.

Detrás del promedio sobresaliente hay años de dedicación sostenida. “Fueron 5 años y medio de mucho esfuerzo, de estudiar, yo pienso que la Universidad Católica de Salta tiene cierta exigencia que te obliga a estudiar mucho, a preparar mucho las materias, a tener un hábito de estudio, y pienso que quizás mucho de eso tiene que ver con la formación que es propia de la UCASAL”, destacó.

Para el joven abogado, el reconocimiento es también una confirmación del camino recorrido y de la importancia de asumir la formación profesional con compromiso profundo: “Pienso que el esfuerzo que uno le pone a estudiar, a llevar las materias al día, a no quedarse en la mediocridad sino entender lo que uno está estudiando, pienso que eso en definitiva te da el perfil del profesional que vas a hacer el día de mañana”.

Este logro no solo celebra la dedicación personal del graduado, sino que también refleja el nivel académico y la formación integral que promueve la Facultad de Ciencias Jurídicas de UCASAL, orientada a la excelencia, la responsabilidad ética y el servicio a la justicia y a la sociedad.

