Un reconocimiento histórico: UCASAL fortalece la formación teológica con una afiliación a la Pontificia Universidad Católica de Chile

La Escuela Universitaria de Teología y Filosofía de la Universidad Católica de Salta fue oficialmente afiliada a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco de un decreto emitido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede. Se trata de un acontecimiento de gran relevancia académica e institucional, que fortalece la proyección regional e internacional de la formación teológica que se desarrolla en UCASAL.

La afiliación, concedida por un período experimental de cinco años (ad quinquennium experimenti gratia) implica el reconocimiento formal de la Santa Sede, la aprobación de los estatutos y planes de estudio de la Escuela, y la habilitación para otorgar el Bachillerato en Teología, primer grado canónico, bajo la tutela académica de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este marco permite, además, que los estudiantes accedan a una doble titulación, con alcance internacional.

El Director de la Escuela Universitaria de Teología y Filosofía de UCASAL, Pbro. Dr. Carlos Marcelo Singh Mesconi, explicó que el decreto, aprobado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación —organismo que cumple una función similar a un ministerio de educación dentro del Vaticano—, “prevé la aprobación de nuestros planes de estudio y los estatutos de la Escuela, y autoriza de manera formal a la Escuela a enseñar teología reconociéndonos como un centro teológico, otorgándonos la personería jurídica canónica”.

La resolución también habilita a la Escuela a dictar el Bachillerato en Teología, equiparable a la Licenciatura Civil en Teología que ofrece UCASAL. Al respecto, el Pbro. Singh destacó que “ya es una posibilidad muy importante puesto que nuestros alumnos podrán acceder a una doble titulación”, subrayando el impacto positivo que esto tiene en la formación académica de los estudiantes.

Asimismo, la afiliación abre nuevas oportunidades vinculadas a la internacionalización, uno de los ejes estratégicos de la Universidad. “Se forjan redes de colaboración en las cuales se van a proyectar trabajos de investigación, de extensión, de movilidad estudiantil, de formación de los docentes”, señaló el Director de la Escuela.

Para la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, esta constituye su primera afiliación internacional con una institución universitaria reconocida por el Estado, lo que refuerza la confianza depositada en el proyecto académico de UCASAL y en el crecimiento sostenido de su Escuela de Teología y Filosofía.

Creada en 2021, la Escuela celebra este año sus cinco años de trayectoria, consolidándose como un espacio académico al servicio de la Iglesia y de la sociedad. En palabras de su Director, “la afiliación es un reconocimiento no solo a la Escuela sino a toda la comunidad educativa, es una alegría para toda UCASAL, y es un motivo de ánimo para que más alumnos puedan acercarse a nuestras propuestas educativas”, que incluyen la Licenciatura en Teología, la Licenciatura en Filosofía y el Profesorado en Filosofía.

Finalmente, Singh Mesconi invitó a la comunidad a sumarse a esta propuesta formativa: “Con gran alegría entonces queremos invitar a ser parte de esta propuesta, que quiere ser un servicio a la Iglesia y a la sociedad”.

