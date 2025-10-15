Mhoni Vidente reveló qué hacer cuando ves números repetidos en el reloj para que tus deseos se cumplan

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió un nuevo ritual que se volvió viral en redes, dedicado a quienes ven números repetidos en el reloj, como 11:11, 10:10, 12:12 o 2:22, o números espejo como el 12:21.

Mhoni explicó que esos momentos tienen una carga energética poderosa, y recomendó un ritual simple para atraer lo que uno desea: chocar las muñecas, pedir un deseo en voz baja, y colocar un poco de saliva en la nuca, como símbolo de conexión energética con el universo.

“¡Ayyy mi Mhoni, por eso te amamos! Siempre dándonos rituales para estimular nuestros deseos y bienestar”, celebraron usuarios en X (ex Twitter), donde sus seguidores replicaron el tip bajo los hashtags #MhoniVidente, #MhonienHeraldo y #ClubMhoniFan.

Este tipo de publicaciones suelen ganar popularidad entre quienes siguen de cerca los consejos espirituales, de astrología o de manifestación de energías positivas.