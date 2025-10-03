Este sábado vivi la magia de la Luna llena en plaza España

El próximo sábado 4 de octubre, Plaza España será escenario de la XXVII Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística, un encuentro creado por el terapeuta holístico y médium Javier Verón, que ya se consolidó como un espacio de referencia para el crecimiento espiritual y el autoconocimiento en Salta.

Lo que en sus inicios fue una reunión íntima de terapeutas y buscadores de espiritualidad, hoy es una comunidad energética en expansión. Mes a mes, nuevos feriantes, artesanos y terapeutas se suman para ofrecer propuestas vinculadas al equilibrio del cuerpo, la mente y el alma.

En cada edición, la feria despliega un abanico de alternativas: lectura de runas, tarot, mancias, oráculos, reiki, astrología, numerología, constelaciones familiares, biodescodificación, chamanismo y mediumnidad, además de productos naturales, gemas, atrapasueños, sahumerios, artesanías y objetos cargados de energía simbólica.

“No somos chantas: somos buscadores y guías al servicio del despertar”, afirma Verón, creador de la feria, que en 2024 fue reconocida de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Salta (Resolución N° 607).

Actividades especiales

En esta edición, desde las 14 horas, GAIA Centro Holístico Integral ofrecerá propuestas gratuitas y con “aportes amorosos”: Reiki Usui y Cuántico, Barras de Access, vibroacústica, masajes y yoga, todas orientadas a transmutar energías en tiempos de estrés.

La feria también contará con patio gastronómico con foodtrucks, descuentos especiales en los stands de emprendedores y un espacio para el encuentro de escuelas holísticas y terapeutas.

Una cita con la energía lunar

El evento se extenderá desde las 11 hasta las 22 horas, acompañando el influjo de la luna llena, que guía cada encuentro. “Hoy la gente ya sabe dónde encontrarnos. Salta está despertando como comunidad holística, y juntos seguimos creciendo cada vez más”, remarca Verón.

La Feria de Luna Llena se realiza una vez por mes, siempre en sábado cercano a la fase lunar, manteniendo viva la tradición de conectar con la energía que ilumina y potencia cada jornada.

La invitación está abierta: Plaza España se llenará de magia, conexión y espiritualidad. Una oportunidad para renovar energías y descubrir la fuerza transformadora del universo.