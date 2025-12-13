Abran paso que viene Farid Am, con el karting cargado de ilusión

A sus 13 años, Farid Am ya no es solo una joven promesa del karting argentino, sino un piloto con miras firmes hacia las categorías europeas. Su camino comenzó con una invitación casual a una pista de alquiler, pero su progresión ha sido tan meteórica que hoy se codea con los mejores de Argentina y se prepara para el salto internacional.

La incursión de Farid en el mundo motor fue casi casual, gracias a la invitación de un amigo de su padre, Pablo Ale. "Mi papá es muy amigo de Palo Ale, y Juanpa Ale, el más chiquito de los Ale, me dijo que me lleven a probar en el Daytona (la pista del Paseo Libertad). Fui al Daytona... Me gustó", contó Farid sobre esa primera experiencia que marcó el inicio de un nuevo mundo de velocidad y desafíos.

Aunque inicialmente no tenía la altura suficiente y debía manejar subido a la falda de su padre, la experiencia en el karting de alquiler fue suficiente para encender su pasión. "Me llegó y me gustó," confiesa. Esa primera experiencia, a los 9 años, marcó el inicio de una carrera que lo llevó rápidamente a competir por los puntos. Tras la prueba, su padre recibió el contacto del equipo Jet Motorsport, lo que lo llevó a iniciarse en el Campeonato Salteño en la categoría escuela.

Foto: Pablo Yapura

A los 10 años debutó en el Campeonato Salteño y su talento se manifestó de inmediato. Ese primer año peleó el título hasta el final, quedando solo a dos puntos del campeonato. El despegue llegó en 2024, cuando se consagró campeón del certamen que organiza el Club Salteño de Kart (CSK) y comenzó a competir en la exigente Rotax Nacional, logrando varios podios e incluso una victoria.

La Rotax Nacional es la cuna del automovilismo argentino. Muchos pilotos consagrados a nivel nacional y mundial se iniciaron en el deporte motor en esa categoría, que sirve de escuela y vidriera para muchos equipos. Uno de los pilotos surgidos de la Rotax es Franco Colapinto, hoy piloto del equipo Alpìne de Fórmula 1.

Un momento importante de 2024 fue la Gran Final Argentina de Rotax, que otorgaba un pase al Mundial. Farid, en su primer año en la categoría micromax, demostró su potencial quedando a solo dos puntos del ticket, una frustración que fue dura. El resultado fue influenciado por un problema mecánico (rotura de la bomba de nafta) en la final, compitiendo con un solo chasis y motor frente a equipos con múltiples repuestos.

"Me dio mucha bronca. Nosotros fuimos con un chasis y un motor. Los chicos que competían ahí estaban a otro nivel, eran pilotos que iban a competir con el Safari Team de Buenos Aires. Iban con dos, tres chasis y cinco, seis motores. Estaban equipados todos. Nosotros íbamos con uno", contó el juvenil piloto salteño sobre aquella experiencia que pudo haberlo puesto en el Mundial de la Copa Rotax.

Rumbo a Buenos Aires

Tras esta experiencia, la familia tomó la decisión de dar el salto y comenzó a correr en el campeonato de Buenos Aires con el equipo Cronos Racing Team. El avance de Farid no solo es deportivo, sino metodológico. El equipo Cronos le brindó un entorno de alto rendimiento que incluye: ingeniería de pista (Jets Ingeniería), donde analizan la telemetría vuelta a vuelta, una práctica que marcó una diferencia en su desarrollo.

El otro punto importante es la psicología deportiva. Am trabaja con Viviana Sabga, que fue psicóloga de Colapinto cuando éste competía a nivel nacional. La profesional es quien le ayuda al salteño a manejar la frustración y a mantener la "mente fría" en la pista.

"Yo me frustraba al principio cuando comencé a correr. Terminaba mal si no ganaba. [...] Ella me acompaña toda la carrera, está conmigo toda la fecha", reconoce Farid sobre la importante ayuda de la psicóloga deportiva. Sagba también lo entrena mentalmente a dibujar y memorizar los circuitos antes de cada carrera, una técnica crucial para quien viaja desde Salta.

El plan para el 2026 es ambicioso. Farid competirá en las dos categorías más importantes de Argentina: Rotax y IAME Series. La IAME se ha convertido en una vidriera clave, especialmente después de que el salteño debutara recientemente en la categoría junior a solo tres décimas de la punta, asombrando al equipo.

Este rápido desempeño generó una propuesta inesperada: ir a correr una fecha del Campeonato Europeo en Italia con el equipo Cronos. "Europa es la vidriera," reconoce su padre, destacando que los costos para competir en Italia son menores que en eventos como el Winter Trophy de Orlando.

Farid está entusiasmado, pero mantiene la cabeza en el presente: "Tenés que ir pensando en el año que viene y ver qué pasa, porque vos de acá a 5 años no sabés qué va a pasar". Con un futuro que incluye el Sudamericano en Uruguay y el posible salto a Europa, Farid Am se consolida como el próximo gran nombre del automovilismo argentino.

El apoyo familiar como sponsors

Farid viaja constantemente a Buenos Aires para entrenar y competir, una hazaña logística que incluye el apoyo incondicional de su familia (sus principales sponsors). A pesar de los desafíos económicos y la distancia, Farid resume su pasión: "Me encanta. No me canso." Sobre la sensación en el kart, lo define como un estado de concentración máxima: "Tenés que tener mente fría y seguir para adelante". Quienes deseen sumarse su apoyo al piloto salteño pueden hacerlo a través del Instagram: @fariidd_am.