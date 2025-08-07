Alexis Mac Allister , Lautaro y Dibu Martínez, los argentinos nominados al Balón de Oro

El fútbol argentino marca presencia una vez más en uno de los premios más destacados del mundo del fútbol. Emiliano Martínez es uno de los 10 candidatos al premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada, mientras que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister figuran entre los 30 jugadores nominados al premio principal en la gala del Balón de Oro 2025.

El portero del Aston Villa y la selección argentina, reciente campeón mundial, ha ganado este galardón en las dos últimas ediciones (2023 y 2024), consolidándose nuevamente como uno de los favoritos para recibir el reconocimiento al mejor portero.

Entre los otros nominados se destacan figuras como Alisson Becker (Liverpool FC, Inglaterra), Thibaut Courtois (Real Madrid, España), y Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia), entre otros destacados guardametas a nivel mundial.

Por su parte, Lautaro y Mac Allister completan una lista de jugadores que se destacaron en la última temporada. Ambos fueron piezas clave en sus respectivos equipos, demostrando un rendimiento destacado que los sitúa entre los mejores jugadores del año.

La gala de premiación se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París, con una ceremonia que promete ser tan espectacular como las anteriores, aunque este año se celebra un mes antes de lo habitual.

