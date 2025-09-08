Edinson Cavani, el inesperado héroe que salvó la vida de la hija de un periodista uruguayo

inicia sesión o regístrate.
El reconocido periodista y murguista uruguayo Rafa Cotelo contó una historia que conmovió al mundo del fútbol y los medios: su hija Ema atravesaba una situación médica crítica y solo pudo ser operada gracias al gesto solidario de Edinson Cavani, delantero de Boca Juniors.
Cotelo relató en el programa Polifonía, conducido por Alejandro Fantino, que desde 2015 su hija recibe tratamientos por una afección similar a la hidrocefalia. Ya había sido intervenida en Buenos Aires, pero una complicación reciente la obligó a una nueva cirugía de urgencia.
La familia viajó de inmediato desde Uruguay y al llegar a la clínica, la neurocirujana pediátrica que ya la había operado en el pasado ordenó su internación sin demoras. El diagnóstico fue contundente: había que actuar de inmediato.
“No me alcanzaba ni con todo lo que tenía en la vida”, confesó el periodista al recordar que el costo de la operación debía pagarse en efectivo y superaba sus posibilidades. Ni transferencias ni cheques eran aceptados.
Frente a esa desesperación, Cotelo llamó a un amigo especial: Edinson Cavani. La reacción del futbolista fue inmediata: “Ya salgo para ahí”, le respondió.
Aunque no pudo llegar en persona, encontró una alternativa insólita pero decisiva: contactó a un conocido, dueño de una tanguería cercana, que apareció con una caja repleta de billetes. “Me mandó el Edi. Si precisás más, esperá que venda unas pizzas más”, recordó Cotelo entre lágrimas, calificando a ese hombre como “un ángel de la guarda”.
Gracias a esa intervención, la operación se realizó a tiempo y la niña salió adelante. El médico calificó la intervención como “muy extrema”, pero la profesional que encabezó la cirugía había buscado darle calma a la familia con una frase esperanzadora: “En tres o cuatro horas ella sale lo más bien”.
Cotelo cerró su relato con una mezcla de gratitud y emoción: “Le agradezco que me haya mentido, porque no habría soportado esa presión”.
El gesto de Cavani no solo permitió salvar la vida de Ema, sino que reveló una faceta poco conocida del delantero: la de un hombre capaz de tender una mano sin dudar cuando alguien lo necesita.