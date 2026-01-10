Rally Dakar 2026: los salteños Benavides entre mejores argentinos y todos los líderes

El Rally Dakar finalizó su primera semana de competencia en Arabia Saudita con el prólogo y seis etapas disputadas y a falta de siete tramos, los salteños Luciano y Kevin Benavides vuelven a destacarse entre los mejores en la carrera más extrema del mundo. Cómo le va a la legión nacional y todos los líderes en cada una de las nueve categorías, en esta nota de El Tribuno.

En motos, el líder de la general es el australiano Daniel Sanders, seguido por Ricky Brabec y Luciano Benavides. El salteño, quien afronta su noveno Dakar, se encuentra a 10 minutos y 15 segundos de su compañero de KTM. Es seguido por Tosha Schareina e Ignacio Cornejo.

En Rally 2, motos de serie no oficiales, el vencedor por el momento es el estadounidense Preston Campbell y completan el podio Toni Mulec y Konrad Dabrowski. Los argentinos Juan Rostan y Leonardo Cola están lejos de los líderes. El primero en el puesto 25 y el ingeniero agrónomo de Río Cuarto se ubica 38º.

Autos

Argentina quedó sin representantes en ultimate tras el abandono de Eduardo Blanco en la etapa 6, mientras que en los primeros puestos hay históricos disputando la punta. Gana Nasser Al-Attiyah, seguido por Henk Lategan y Nani Roma.

En categoría stock, con solo 6 vehículos y sin representantes nacionales, manda Rokas Baciuska seguido por el "Monsieur Dakar" Stéphane Peterhansel y Ronald Basso.

Challenger es la categoría que más llama la atención entre los fanáticos argentinos por la cantidad de representantes nacionales. Si bien manda el español Pau Navarro, es seguido a 4 minutos y 57 segundos por el matrimonio Nicolás Cavigliasso y Valentina Petegarini. Tercero está el chileno Lucas del Río, quien tiene como copiloto al argentino Bruno Jacomy.

David Zille y Sebastián Cesana van quintos, sexta la holandesa Puck Klaassen (con el argentino Augusto Sanz) y en el puesto 14 está Kevin Benavides con Lisandro Sisterna. El salteño dos veces ganador del Dakar en motos (2021 y 2023) se ubica a 3 horas, 39 minutos y 28 segundos de la punta pero sube posiciones y el viernes hizo podio. Pablo Copetti tuvo diferentes problemas con su vehículo (y su equipo) y marcha 18º.

En ssv, los mejores argentinos son Manuel Andújar (ganador del Dakar en 2021 y 2024 en cuatriciclos) y su compañero Andrés Frini en el séptimo puesto a 1 hora, 56 minutos y 54 segundos del líder Brock Heger.

Mitchel Van den Brink lleva la punta en, seguido por Martin Macik y un histórico como Ales Loprais.

En la categoría classic, el único argentino es Gastón Matarucco (Navegante de Javier Vélez), pero se ubica en el puesto 59 y el líder es el lituano Karolis Raisys.

En Dakar 1000, un argentino está entre los mejores: se trata de Benjamín Pascual, quien marcha segundo con 95 puntos a 5 del líder Jordi Juvanteny. A diferencia del resto de las categorías, en esta no hay definiciones por tiempos, sino por puntos. Estos tienen un sistema de puntos por navegación y regularidad, recompensando la precisión en llegar a waypoints y cumplir tiempos, sumando puntos por distancia recorrida y bonificaciones por velocidad relativa al referente, además de votos de fanáticos.

Los pilotos descansan este sábado y quienes trabajarán sin descanso son sus mecánicos y el resto de los integrantes de sus equipos para dejar los vehículos en el mejor estado posible de cara a los próximos días.

El Dakar vuelve este domingo con la séptima etapa, que unirá Riad con Wadi Ad-Dawasir. Será una de las jornadas más exigentes de la edición con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace. La carrera finalizará el sábado 17.



