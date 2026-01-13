Inflación en el NOA: Una de las más bajas del país en diciembre

El INDEC dió a conocer los datos de la inflación de diciembre de 2025 habiendo una media nacional de 2,8% de variación en los precios. La región del NOA cerró el mes con un índice menor al de la media nacional siendo este de 2,6% al igual que la Patagonia.

Por su parte, el Gran Buenos Aires acumuló un 2,8%, Cuyo 3%, la región Pampeana un 2,9%; mientras que el NEA fue la región donde más se sintió el aumento de precios. La mayoría de las regiones quedaron por encima de la inflación nacional.

A su vez, la Inflación Interanual cerró en 31,5% a nivel nacional y se pudo observar una rotunda disminución de la misma desde enero de 2025 donde la misma era de 84,5%. Esto marca un rotundo éxito del Gobierno Nacional en el manejo de la cuestión inflacionaria y así cierra un agitado año, habiendo cumplido nuevamente con una de sus promesas centrales de campaña.

El NOA cierra el 2025 con una inflación acumulada del 31,5%, es decir, en la misma magnitud que la acumulada a nivel nacional. Esto supone una buena noticia para la región que empieza a seguir el paso de los éxitos de la iniciativa del Ejecutivo nacional.

¿Qué fue lo que más aumentó y disminuyó en el NOA en diciembre?

Según el organismo encargado de la medición de la inflación, los rubros que más aumentaron fueron los siguientes:

El funcionamiento de equipos de transporte personal fue la categoría que más aumentó con un 4,9%, mientras que el costo del transporte público se incrementó en un 4,7%.

Por su parte los periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería disminuyeron en 0,1%, mientras que los servicios recreativos y culturales sufrieron una baja del 0,3%.