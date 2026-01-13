PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
13 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Abuso sexual infantil en Salta
Jimena Saravia
Inflación
Especial
Clima en Salta
Accidente vial en Salta
Dakar 2026
Siniestro vial
Inflación
Liga Argentina de Básquet
Abuso sexual infantil en Salta
Jimena Saravia
Inflación
Especial
Clima en Salta
Accidente vial en Salta
Dakar 2026
Siniestro vial
Inflación
Liga Argentina de Básquet

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Economía

Inflación en el NOA: Una de las más bajas del país en diciembre

En el último mes de 2025 el índice de precios para la región fue 2,6%, según el INDEC. La misma cifra se registró para la Patagonia. 
Martes, 13 de enero de 2026 19:53
En diciembre, los alimentos aumentaron en un 3,1%.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El INDEC dió a conocer los datos de la inflación de diciembre de 2025 habiendo una media nacional de 2,8% de variación en los precios. La región del NOA cerró el mes con un índice menor al de la media nacional siendo este de 2,6% al igual que la Patagonia.

Notas Relacionadas

Por su parte, el Gran Buenos Aires acumuló un 2,8%, Cuyo 3%, la región Pampeana un 2,9%; mientras que el NEA fue la región donde más se sintió el aumento de precios. La mayoría de las regiones quedaron por encima de la inflación nacional.

A su vez, la Inflación Interanual cerró en 31,5% a nivel nacional y se pudo observar una rotunda disminución de la misma desde enero de 2025 donde la misma era de 84,5%. Esto marca un rotundo éxito del Gobierno Nacional en el manejo de la cuestión inflacionaria y así cierra un agitado año, habiendo cumplido nuevamente con una de sus promesas centrales de campaña.

El NOA cierra el 2025 con una inflación acumulada del 31,5%, es decir, en la misma magnitud que la acumulada a nivel nacional. Esto supone una buena noticia para la región que empieza a seguir el paso de los éxitos de la iniciativa del Ejecutivo nacional.

¿Qué fue lo que más aumentó y disminuyó en el NOA en diciembre?

Según el organismo encargado de la medición de la inflación, los rubros que más aumentaron fueron los siguientes:

El funcionamiento de equipos de transporte personal fue la categoría que más aumentó con un 4,9%, mientras que el costo del transporte público se incrementó en un 4,7%. 

Por su parte los periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería disminuyeron en 0,1%, mientras que los servicios recreativos y culturales sufrieron una baja del 0,3%.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD