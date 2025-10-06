El emotivo reencuentro de Thiago Medina con sus gemelas

La recuperación de Thiago Medina avanza con pasos firmes tras el brutal accidente en moto que lo dejó internado por casi tres semanas. Este domingo, el exconcursante de Gran Hermano fue trasladado de la terapia intensiva a la sala de cuidados intermedios, marcando un hito en su proceso de sanación. Este avance trajo consigo un momento profundamente emotivo: el primer contacto con sus hijas gemelas, Aimé y Laia, quienes no habían podido visitarlo en el área de cuidados críticos.

Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de las gemelas, compartió con sus seguidores los detalles de este esperado reencuentro. La influencer reveló que el contacto se realizó mediante una videollamada, donde las pequeñas, de 1 año y 10 meses, reaccionaron con inmensa emoción al ver a su padre. Celis describió la tierna escena: “Acá agarran el teléfono, le dicen ‘papá, papá, papá’ y él también, así que estoy muy contenta por compartírselos a todos ustedes”.

La felicidad por este avance es total, manifestó Daniela. Horas antes de revelar el reencuentro, había compartido un mensaje de profunda fe en sus redes sociales: “¡Los milagros existen! Solo tienen que creer y confiar”. La influencer agregó que “Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor”, reflejando el alivio y la esperanza que siente la familia tras el difícil periodo.

Thiago Medina continúa su proceso de sanación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Actualmente, ya no necesita asistencia respiratoria mecánica ni cuidados intensivos. Además, ha superado con éxito tres cirugías, se alimenta por sí mismo y recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar su fuerza muscular. Este progreso es un testimonio de su fortaleza y del apoyo incondicional de su entorno.

Daniela Celis destacó que Thiago se encuentra "de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando". Ella enfatizó que la mejoría es un esfuerzo conjunto: "Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”.

Celis aprovechó para agradecer a la comunidad digital y a los profesionales que han estado presentes en este proceso. "Yo sé que ustedes son parte de este milagro. Ustedes y todos los profesionales que Dios puso en manos para que se topen junto a Thiago", expresó con gratitud, reconociendo el apoyo recibido desde el accidente.

Finalmente, Daniela indicó que, tras veintitrés días de angustia, retomará sus actividades laborales. Sin embargo, reafirmó su compromiso con el proceso de sanación de su expareja: “Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él. Gracias a todos”. Este mensaje refleja la unión y el amor que rodean a Thiago en su camino hacia la recuperación total.

El caso de Thiago Medina es un recordatorio de la importancia del amor y el apoyo familiar en momentos de adversidad. Su historia de recuperación y el emotivo reencuentro con sus hijas gemelas inspiran a muchos, demostrando que, con fe y perseverancia, los milagros son posibles.