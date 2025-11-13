Séptima jornada de limpieza en el dique Cabra Corral

Una vez más quedó demostrado que cuidar el dique Cabra Corral es una responsabilidad de todos. En esta oportunidad, el sector privado se sumó con compromiso y acciones concretas. Junto al equipo de Tarjeta Naranja, el sábado pasado, la municipalidad de Moldes llevó a cabo una jornada de limpieza que finalizó con un almuerzo y la satisfacción de aportar al cuidado del embalse.

Además, donaron tachos de basura para reforzar la limpieza del lugar y fomentar el respeto por el medio ambiente.

El intendente Omar César Carrasco, que se sumó a las tareas en el terreno, agradeció profundamente el gesto, destacando la importancia de sumarse a estas acciones que buscan proteger un sitio tan importante para todos, y que muchas veces se ve perjudicado por quienes menos cuidan el espacio.

Desde la comuna agradecieron al equipo de Tarjeta Naranja X que participó a cargo de: Daniela Murua, líder de Red Salta; Raúl Pérez Medina, líder de Merchants y Adrián Marino, gerente regional

"Sigamos trabajando juntos por un Dique más limpio y sostenible" expresaron con satisfacción desde la comuna de Coronel Moldes.