Metán: Una importante obra se inició en el colegio Dávalos

El intendente José María Issa, acompañado por el secretario de Obras Públicas, el arquitecto, Héctor Varela, visitó el inicio de los trabajos en la cubierta del SUM del Colegio Juan Carlos Dávalos, una obra largamente solicitada por la comunidad educativa y que hoy comienza a hacerse realidad.

Esta intervención dará solución a problemas de filtraciones y desprendimientos que impedían el normal uso de las instalaciones, garantizando mayor seguridad y tranquilidad para alumnos y docentes. El proyecto fue incluido en el Presupuesto Participativo, con el acompañamiento de la Provincia, legisladores y la comunidad educativa que impulsó este pedido.

Un dato especial; la obra está a cargo de un ex alumno de la institución, junto a una ingeniera, hija de una docente del colegio, lo que refleja la identidad y el compromiso local en la concreción de este anhelo.

"Con transparencia, mano de obra local y el acompañamiento del municipio, esta obra avanza para devolverle a la comunidad un espacio en condiciones", destacaron desde la comuna.

En el barrio San Cayetano

La Municipalidad de Metán inició los trabajos de pavimentación de la calle Guillermo Poma, una obra clave que conecta las barriadas del oeste con el dispensario San Cayetano, un lugar fundamental para la salud de los vecinos de la zona. Además, se colocaron carteles nomencladores en todo el barrio, un pedido histórico de los vecinos que hoy se hace realidad, facilitando la accesibilidad y el orden urbano.