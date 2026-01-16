Competencia por la mejor empanada en San Lorenzo

San Lorenzo desarrolla la Semana de la Empanada y el punto culminante del evento será el sábado 17 de enero, con el tradicional concurso, un evento ya consolidado en la agenda cultural sanlorenceña, que reúne sabores auténticos con música y danzas folclóricas en un clima festivo y familiar y donde se elige al mejor empanadero o empanadera de la localidad, quien tendrá la oportunidad de concursar a nivel provincial.

La jornada comenzará a partir de las 18:00 horas, con actividades especialmente pensadas para los más chicos: juegos inflables, peloteros y la visita de los Reyes Magos, promoviendo un espacio de encuentro intergeneracional. De manera paralela dará inicio el concurso, y se prevé que alrededor de las 19:00 horas se habiliten al público los puestos gastronómicos y de artesanías, permitiendo degustar empanadas y productos regionales.

El evento, de acceso libre y gratuito, contará con una destacada grilla artística, con la participación de la Academia de Danzas La Sanlorenceña, el grupo Perlas Gauchas y reconocidos artistas como Gonzalo Fernández, Alejandro Ávila y Ezequiel Correa, entre otros.

La cita es en la Plaza Ejército Argentino. En caso de condiciones climáticas adversas, el evento se trasladará al Complejo Los Ceibos, ubicado a una cuadra de la plaza.

San Lorenzo continúa apostando al turismo gastronómico y cultural como motor de desarrollo local, poniendo en valor sus tradiciones, sus artistas y el encuentro comunitario que caracteriza a la identidad del destino.