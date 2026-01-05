Vecinos de El Nogalar de La Caldera, desesperados, "no tenemos ni los servicios básicos"

Los vecinos del barrio El Nogalar, en La Caldera, enfrentan una vez más las consecuencias de las inundaciones, una situación que se repite año tras año y que no ha recibido respuestas concretas por parte del municipio. Julia Guerrero, vecina de la zona, relató cómo el agua ingresó a su casa, mojando camas, colchones, ropa y otros elementos esenciales para su familia. Además, denunció que desde el sábado pasado no cuentan con suministro eléctrico, lo que agrava aún más las condiciones de vida en medio de la emergencia. "Ni siquiera vinieron a vernos por la luz", expresó, subrayando la falta de apoyo por parte de las autoridades locales.

Foto: Javier Rueda

La falta de infraestructura es un problema recurrente en la zona. Según Guerrero, cada año la situación se repite, y la respuesta del municipio es siempre la misma: "No hay ninguna solución". La vecina destacó que los vecinos deben organizarse entre ellos para hacer frente a las crecidas del río, como ocurrió recientemente. "Ayer nos juntamos a trabajar con nuestras manos, con una topadora que nos prestaron los privados. La municipalidad ni apareció", dijo.

Macarena Verón, otra vecina afectada, también denunció la falta de acción por parte de las autoridades. "El río va a volver a crecer y no se ha hecho nada para evitarlo. Las defensas no están hechas", explicó, al tiempo que señaló que los vecinos, ante la falta de respuesta del municipio, se vieron obligados a actuar por su cuenta. "Nosotros estamos pidiendo que se hagan las defensas porque el río va a volver a crecer", aseguró.

Además, Verón mencionó que la ayuda prometida por el municipio nunca llegó a las zonas afectadas. "Nos dicen que están llevando ayuda, pero aquí no ha llegado nada. La ayuda que hemos recibido ha sido gracias a la solidaridad de los vecinos", expresó, resaltando que los vecinos del barrio El Durazno han sido los que han traído alimentos y otras provisiones.

Foto: Javier Rueda

Pablo Margherita también compartió su preocupación por la falta de medidas preventivas y la creciente peligrosidad de la situación. "El nivel del río subió tanto que ya ha ingresado en algunas casas, y otras están al borde de ser inundadas. Estamos viviendo en condiciones precarias", indicó, mencionando el riesgo que supone la instalación clandestina de cables y la humedad en la zona. "Hay peligro con el tema de la corriente. Vivimos todos en riesgo", agregó.

Los vecinos coincidieron en que la falta de respuestas y de obras de contención por parte de la municipalidad está empeorando la situación cada vez más. "Es triste porque tenemos derechos y no podemos vivir así, en el barro, sin poder salir del barrio para comprar comida. Necesitamos que se tomen en cuenta nuestras necesidades", concluyó Verón.

La situación en El Nogalar es desesperante, y los vecinos piden medidas urgentes para evitar que las inundaciones sigan afectando sus hogares y sus vidas. La falta de obras de defensa contra el río y la precariedad de los servicios básicos son solo algunos de los problemas que, según ellos, no han sido atendidos por el municipio.