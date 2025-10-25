Elecciones de octubre 2025: cómo se vota con la nueva Boleta Única de Papel, mirá el paso a paso y todo lo que tenés que saber

El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) marca un cambio histórico en el sistema electoral argentino. Después de años de debate y reclamos por parte de distintos sectores políticos, el Congreso aprobó su implementación para las elecciones legislativas nacionales de 2025. A diferencia del método tradicional, en el que cada partido tenía su propia boleta, la BUP reúne todas las listas y candidatos en una sola planilla, que el votante completa dentro del cuarto oscuro.

El objetivo es garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas, reducir el gasto en impresión de boletas y hacer más ágil el conteo de votos. Además, la Dirección Nacional Electoral (DINE) puso a disposición un simulador online para que los ciudadanos practiquen cómo marcar correctamente su voto antes de llegar a la urna. Puedes practicar con el SIMULADOR HACIENDO CLIC AQUÍ.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

La Boleta Única de Papel (BUP) es un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel. El voto se hace marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría.

¿Cómo es el diseño?

Las categorías de cargos (diputados nacionales, senadores nacionales) se ubican en forma horizontal (filas). Las listas de candidatos por cada agrupación política se ubican en forma vertical (columnas).

¿Cómo se vota con la BUP?

El votante recibe en mano la boleta única de parte de las autoridades de mesa y luego, en el cuarto oscuro -box de votación o biombo-, marca sus opciones con una lapicera.

Después de llenar los casilleros, el elector debe doblar la boleta para que no se vea lo que eligió y dirigirse a la urna para introducir la boleta. Ya no se utilizarán sobres, como ocurría con la boleta partidaria.

¿Cómo se doble la Boleta Única de Papel?

Hay que doblar la boleta de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que el voto permanezca oculto.

¿La lapicera me la dan el día de la votación o tengo que llevar una desde mi casa?

Si bien la CNE recomienda que se utilicen los bolígrafos que entregan las autoridades de la mesa, no está prohibido que cada votante lleve su propia lapicera.

¿Tengo que marcar una cruz o se puede marcar de otra manera?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) explica en su sitio web que el votante debe emitir su voto mediante “la realización de cualquier tipo de marca” dentro de los casilleros impresos en la BUP, para cada una de las categorías de cargos que se elijan en cada caso. Es decir, que el elector puede votar marcando con una cruz, tilde, corazón o similar en el casillero correspondiente a la opción elegida para cada categoría.

¿Puedo votar a 2 partidos políticos diferentes?

En las elecciones, habrá 2 modelos de BUP dependiendo de si se vota una categoría (diputados) o 2 categorías (diputados y senadores) como es el caso de Salta, donde se debe marcar dos casilleros.

Las provincias que votan sólo diputados (Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires) podrán votar únicamente a todos los candidatos de un mismo partido (es decir, seleccionarán sólo un casillero).

En el caso de las provincias que voten diputados y senadores (Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego) se podrá votar a distintas agrupaciones por categoría. Es decir, a un partido político para diputados y a otra agrupación para senadores. Deberán marcar, en este caso, 2 casilleros.

¿Marcar afuera del recuadro en la boleta anula el voto?

No. Según la CNE, se tendrá en cuenta la intención del sufragio. Si la marca en la boleta única de papel tiene una intención clara, el voto es contado como válido.

El voto será considerado nulo si:

La Boleta Única aparece con 2 o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría.

Se hubiese roto algunas de las partes. No obstante, esta nulidad sólo se aplicaría si la rotura de la BUP impidiera determinar cuál fue la opción electoral escogida, limitándose a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto.

Tiene inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral (aunque sólo si esto impide determinar cuál fue la opción electoral escogida).

La Boleta Única plegada incluye objetos extraños.

¿Qué sucede si un elector tacha a un candidato o la BUP tiene otras inscripciones?

Desde la CNE señalaron: “No se puede marcar nada en la boleta. Sólo el casillero del partido político elegido y uno por categoría”.

En el caso de que se tache un nombre, los fiscales definen ese voto como nulo o recurrido en el caso de que alguno de los fiscales diga que manifestó su deseo de voto a pesar de tachar el nombre. Si es recurrido, Justicia Electoral define si es válido o nulo.

¿Qué sucede si un elector “sale del cuarto oscuro” y dice cuál es su voto?

Según el artículo 85 del Código Electoral Nacional, el secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del acto electoral. “Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa formulando manifestaciones que importen violar tal secreto”, dice.

¿Cómo se puede votar en blanco con la Boleta Única de Papel?

Con la implementación de la Boleta Única de Papel, el voto en blanco se expresa dejando vacío el o los casilleros de las categorías por las que el elector no se quiera pronunciar. La impugnación, en cambio, se produce cuando el votante marca más de una opción para una misma categoría.

Hasta los últimos comicios, el voto en blanco se expresaba cuando no se colocaba dentro del sobre la boleta de determinada categoría. En cambio, una manera de impugnar podía ser introduciendo 2 boletas de igual categoría.

¿Cómo es el voto asistido para las personas con discapacidad?

Los electores con discapacidad o condiciones físicas permanentes o transitorias que impidan o dificulten el ejercicio del voto podrán ser acompañadas por una persona de su elección que acredite debidamente su identidad. También puede prestar asistencia el presidente de mesa. Ninguna persona, a excepción del presidente de mesa, podrá asistir a más de un elector durante la jornada electoral.

Si una persona tiene dificultades para firmar el padrón, se le ofrece una Plantilla Guía que ayuda al elector a firmar. En el caso de que la persona con la Plantilla Guía tampoco pudiera firmar, la autoridad de mesa puede hacerlo por ella y dejar constancia en el espacio de observaciones del padrón.

¿Puede haber más de una cabina de votación por mesa?

Sí, es posible que se encuentren habilitadas más de una cabina de votación por mesa.

¿En casos de destrucción u error se puede pedir reemplazar la BUP?

En caso de error o destrucción, el elector podrá solicitarte un reemplazo de la boleta. El votante deberá informar a la autoridad de mesa esas circunstancias, entregar la boleta y se le repondrá otra.

El presidente de mesa deberás colocar la boleta reemplazada en el sobre “boleta reemplazada” que se remite a tal efecto, completar el acta que está en su cubierta explicando los motivos y firmarla; finalmente cerrar el sobre e introducirlo en el bolsín plástico transparente. A continuación, extraer una nueva Boleta Única del talonario y entregarla al elector.

¿Cómo se realiza el escrutinio de mesa?

El presidente de mesa, auxiliado por el suplente, con vigilancia en el acceso y con la presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, debe abrir la urna extrayendo todas las BUP con los votos emitidos y confrontando su cantidad con la de los votantes. Deberá proceder a separar las boletas de votos de electores cuya identidad haya sido impugnada y clasificar y computar los votos válidos por categoría y agrupación política, los votos blancos, nulos y recurridos por categoría.

El simulador oficial de la Boleta Única de Papel: cómo practicar antes del 26 de octubre

Para evitar confusiones, la Dirección Nacional Electoral desarrolló un simulador online que replica el procedimiento real. Al ingresar, se debe elegir el distrito y luego aparece el modelo de boleta correspondiente.

El sistema guía paso a paso: primero se marca la opción deseada, y si se selecciona más de un casillero en una misma categoría, aparece una alerta que explica por qué ese voto sería nulo. Una vez finalizada la práctica, el simulador muestra un resumen de la elección realizada y un mensaje de confirmación: “¡Felicitaciones! Marcaste tu voto en la BUP”.

La experiencia es sencilla y pedagógica, pensada para que los electores lleguen con mayor confianza al cuarto oscuro.