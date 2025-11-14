PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
14 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Javier Milei
Bancarios
Caso Cecilia Strzyzowski
Grooming en Salta
Universidades nacionales
La China Suárez y Mauro Icardi
Incendio en Ezeiza
Patricia Bullrich
Incendio en Ezeiza
Incendio en Ezeiza
Javier Milei
Bancarios
Caso Cecilia Strzyzowski
Grooming en Salta
Universidades nacionales
La China Suárez y Mauro Icardi
Incendio en Ezeiza
Patricia Bullrich
Incendio en Ezeiza
Incendio en Ezeiza

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Explosión en Ezeiza: un trabajador filmó el incendio y aseguro que "Flamia está destruida"

Un video grabado por un trabajador muestra la destrucción. “Acaba de explotar la fábrica de al lado, nos agarró a todos”, dice.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 22:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un impactante video grabado por un trabajador desde el interior de una de las fábricas afectadas por la explosión en Ezeiza muestra la magnitud del desastre. En la filmación, el empleado relata en estado de shock: "Gente, acaba de explotar la fábrica de al lado".

Notas Relacionadas

El video fue grabado en la fábrica "Flamia", que sería lindera a la planta agroquímica donde se originó el siniestro.

El trabajador, en medio de la confusión, grita: "hizo volar a la mierda toda la fábrica, Flamia está destruida".

 

La filmación recorre el interior de un galpón que sufrió graves daños, con escombros en el suelo. "Estamos ahí cerca de la explosión, nos agarró a todos", agrega el empleado, mientras se ve a otra persona corriendo en la oscuridad.

La explosión, ocurrida en una fábrica agroquímica del Polo Industrial Spegazzini, ya dejó al menos 15 heridos, según confirmó la Clínica Monte Grande. El intendente Gastón Granados advirtió que el fuego es "incontrolable".

Flamia, la fábrica que describió el trabajador, es una empresa de productos de aluminio situada dentro del mismo predio del polo industrial. Las llamas consumieron sectores completos de la estructura mientras los bomberos desplegaban líneas de ataque para evitar el avance del fuego hacia otras empresas del parque.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD