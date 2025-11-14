Explosión en Ezeiza: un trabajador filmó el incendio y aseguro que "Flamia está destruida"

Un impactante video grabado por un trabajador desde el interior de una de las fábricas afectadas por la explosión en Ezeiza muestra la magnitud del desastre. En la filmación, el empleado relata en estado de shock: "Gente, acaba de explotar la fábrica de al lado".

El video fue grabado en la fábrica "Flamia", que sería lindera a la planta agroquímica donde se originó el siniestro.

El trabajador, en medio de la confusión, grita: "hizo volar a la mierda toda la fábrica, Flamia está destruida".

La filmación recorre el interior de un galpón que sufrió graves daños, con escombros en el suelo. "Estamos ahí cerca de la explosión, nos agarró a todos", agrega el empleado, mientras se ve a otra persona corriendo en la oscuridad.

La explosión, ocurrida en una fábrica agroquímica del Polo Industrial Spegazzini, ya dejó al menos 15 heridos, según confirmó la Clínica Monte Grande. El intendente Gastón Granados advirtió que el fuego es "incontrolable".

Flamia, la fábrica que describió el trabajador, es una empresa de productos de aluminio situada dentro del mismo predio del polo industrial. Las llamas consumieron sectores completos de la estructura mientras los bomberos desplegaban líneas de ataque para evitar el avance del fuego hacia otras empresas del parque.