Diego Santilli, nuevo ministro del Interior: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que planteamos“

El recién designado ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que lo sorprendió el llamado del presidente Javier Milei, pero que rápidamente aceptó el ofrecimiento y su objetivo es trabajar para “seguir avanzando” en las reformas planteadas por el oficialismo.

"Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar. Me dijo 'venite en cuanto puedas para la Quinta'. Obviamente que le dije que sí al instante", detalló Santilli sobre la conversación con el jefe de Estado.

Al salir de la Quinta de Olivos, expresó: "Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo esta tarea es para sumar y seguir avanzando".

“Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos”, resaltó en declaraciones al canal TN.

Insistió en que “lo que pasó el otro domingo es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei”, en referencia a las elecciones legislativas que ganó en Buenos Aires ante Fuerza Patria.

“Venimos de hacer un acuerdo en conjunto con el PRO y un trabajo muy fuerte. Ahora tenemos que seguir por ese camino”, destacó Santilli.

Este domingo, tras reunirse en Milei en la Quinta de Olivos, fue oficializado como el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció el pasado viernes.

El rol que ocupará dentro del Gobierno es clave para la segunda etapa de la gestión, ya que tratará de cerca el diálogo con los gobernadores y las provincias.