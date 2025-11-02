PUBLICIDAD

Nacionales

Santiago Caputo seguirá como asesor presidencial: su respaldo a Diego Santilli

“Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno el liderazgo de Milei”, manifestó en sus redes.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 21:07
El asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantendrá ese rol tras los cambios, respaldó la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, luego de que el presidente Javier Milei lo haya anunciado en sus redes sociales.

"Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del presidente Milei", afirmó Caputo en sus redes.

 

 

Además, sostuvo que Santilli "se puso al hombro" la campaña bonaerense "para dar vuelta una elección histórica" en territorio peronista. "Felicitaciones", concluyó en su mensaje.

Caputo, quien integra el "Triángulo de Hierro" junto al Jefe de Estado y la secretaria de Presidencia, Karina Milei, mantuvo desde el principio un rol importante en la Casa Rosada y se había especulado con que podría ocupar un ministerio.

Es, además, el encargado de llevar adelante la estrategia y comunicación del espacio e, incluso, aporta lineamientos e ideas apropiados en casi todos los discursos presidenciales.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes de Casa Rosada, Santiago Caputo se mantendrá en el rol de asesor presidencial.

