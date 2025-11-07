La agenda de Javier Milei en Nueva York: agradecerá su triunfo electoral en la tumba del “rebe de Lubavitch”

inicia sesión o regístrate.
El presidente Javier Milei mantendrá una agenda cargada este viernes, que combinará actividad económica, un gesto espiritual y un viaje internacional para participar de la asunción presidencial en Bolivia.
Agenda de este viernes 7 de noviembre:
- 12:00 hs: El mandatario participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina", organizado por el Council of the Americas.
- Visita privada: Aunque no figura en la agenda oficial, Milei dedicará parte del día a visitar "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch". Se trata de una tradición personal del Presidente, pero en esta oportunidad lo hará para agradecer por su triunfo electoral del pasado 26 de octubre.
- 19:00 hs: Partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Asunción en Bolivia
La comitiva presidencial arribará a Bolivia a las 3 de la mañana del sábado 8 de noviembre.
Agenda del sábado 8 de noviembre:
- 9:30 hs: Milei tomará otro vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto.
- 11:00 hs: Participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.
- Saludo protocolar: Tras la sesión, saludará al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.
- 13:00 hs: Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando al nuevo presidente boliviano.
- 14:00 hs: El Presidente emprenderá el vuelo de regreso a la Argentina, con arribo estimado a la Ciudad de Buenos Aires a las 17:35 hs.