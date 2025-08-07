Reapareció Diana Mondino y fue lapidaria con Milei por el caso $Libra: "O es muy inteligente o es corrupto"

En su primera aparición pública desde su conflictiva salida de la Cancillería, la ex ministra Diana Mondino reapareció con una declaración lapidaria contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y sembró dudas sobre sus motivaciones: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

Durante una entrevista para un medio extranjero, Mondino cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigada por estafa. Al plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.

Las explosivas declaraciones de Mondino se dan a pocas semanas de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente.

Su reaparición pública con una crítica de este calibre expone la feroz interna en el oficialismo y profundiza la crisis generada por el caso $LIBRA.

Diana Mondino deja dudas sobre la relación de Javier Milei y sus perros muertos

En otra parte de la entrevista, la ex ministra de Relaciones Exteriores no desmintió las versiones que indican que el presidente Javier Milei consulta a sus perros muertos como si fueran asesores.

Ante la pregunta directa del periodista, "¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?", la ex canciller respondió con ironía: "Tal vez tienen un gato", pero en ningún momento negó la premisa sobre el mandatario argentino.

El periodista insistió, citando al economista y ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien había afirmado que el "desbalance mental de Milei se volvió evidente". Cuando Hasan le preguntó directamente a Mondino si creía que el presidente era mentalmente inestable, la ex funcionaria respondió con evasivas.

"Trabajé con ambos", dijo, y ante la presión del entrevistador, reconoció que "Carlos siempre tiene razón", aunque se negó a afirmar que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.

El momento más incómodo llegó al final del intercambio, cuando Hasan la arrinconó: "¿Estás evitando preguntas muy simples? Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés". Mondino, una vez más, eludió una definición y dejó abierta la polémica.