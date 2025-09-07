PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
7 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

elecciones legislativas bonaerenses
Estatuas vivientes
Elecciones en buenos Aires
Victoria Villarruel
Primera Nacional
Elecciones en buenos Aires
US Open
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
elecciones legislativas bonaerenses
Estatuas vivientes
Elecciones en buenos Aires
Victoria Villarruel
Primera Nacional
Elecciones en buenos Aires
US Open
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: votó más del 63% del padrón

Lo comunicó la Junta Electoral, luego de confirmar que los primeros resultados se darán alrededor de las 21. 
Domingo, 07 de septiembre de 2025 20:16
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Junta Electoral bonaerense confirmó que, por el momento, votó el 63% del padrón, luego del cierre de los comicios en estas elecciones legislativas provinciales.

Previamente, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, había indicado en la conferencia de prensa realizada en el centro de cómputos de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, que los primeros datos oficiales se conocerán cuando esté el 30% de las mesas escrutadas, alrededor de las 21 hs.

A una hora del cierre de los comicios, se está llevando adelante el escrutinio provisorio y la transmisión de telegramas hacia el Centro de Cómputo. Los resultados parciales podrán consultarse tanto en la aplicación como en la web de Elecciones Bonaerenses 2025. El escrutinio definitivo se realizará el próximo sábado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD