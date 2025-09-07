PUBLICIDAD

7 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Javier Milei tras los resultados electorales en Buenos Aires: “Hemos tenido una clara derrota”

Según el mandatario nacional, el peronismo tuvo un “desempeño” que “suele tener en elecciones de tipo ejecutivas”.
Domingo, 07 de septiembre de 2025 22:24
El presidente Javier Milei reconoció este domingo la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos contra el peronismo, al tiempo que ratificó el rumbo económico de su gobierno en un mensaje al mercado financiero, expectante por el resultado de los comicios.

“En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado”, dijo Milei en el inicio de su discurso en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, que fue breve y en el que estuvo rodeado de la plana mayor de su Gabinete.

Según el mandatario nacional, el peronismo tuvo un “desempeño” que “suele tener en elecciones de tipo ejecutivas”.

Dijo que habrá una profunda autocrítica

“Tuvieron que poner el aparato peronista que lo hacen de manera muy eficiente”, dijo y continuó: “Por lo tanto, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Y añadió: “Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir de cara al futuro”.

“Vamos a corregir todos nuestros errores”, reflexionó el presidente.

En esa línea, el mandatario hizo énfasis en su política económica de ajuste y geopolítica: “Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar en el lado del bien y no se retrocede ni un milímetro en la política de Gobierno”.

“No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, señaló Milei y finalizó: “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”.

