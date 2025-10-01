Quién es Pequeño J: 10 preguntas y 10 respuestas del supuesto autor intelectual del triple crimen narco

La detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, como presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, destapó una historia familiar marcada por la violencia, las vendetas y el narcotráfico en la ciudad peruana de Trujillo. Un informe del diario Página 12 reconstruyó el entorno en el que creció el joven de 20 años, una trama de bandas rivales y un juramento de venganza que lo persigue desde la adolescencia.

A continuación, 10 preguntas y 10 respuestas para entender quién es el principal sospechoso de uno de los crímenes más macabros de la historia reciente argentina.

¿Quién es "Pequeño J"?

Su nombre es Tony Valverde Victoriano, tiene 20 años y es el principal sospechoso de haber ideado el triple homicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Fue detenido recientemente en Perú.

¿De dónde viene su apodo, "Pequeño J"?

Su apodo tiene un doble origen. "J" es por su padre, Janhzen Valverde Rodríguez. Y su nombre de pila, Tony, es un homenaje al gánster Tony Montana, el personaje interpretado por Al Pacino en la película "Caracortada" (Scarface).

¿Cómo fue su infancia "Pequeño J"?

Creció en un entorno delictivo y violento en el asentamiento Nueva Indoamérica, en Trujillo, Perú. Su familia estaba profundamente involucrada en el crimen organizado. No tiene antecedentes penales en Perú, pero su historia familiar lo marcó.

¿Qué pasó con el padre de "Pequeño J"?

Su padre, Janhzen Valverde, fue asesinado a tiros por un sicario de una banda narco rival, "El Gran Marqués", en diciembre de 2018. Janhzen pertenecía a la organización "Los Injertos de Nuevo Jerusalén".

¿Cómo reaccionó "Pequeño J" a la muerte de su padre?

Quedó devastado y juró venganza. En un posteo de Facebook escribió: "Te necesito, papá. Te prometo que esto no va a quedar así, porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia".

¿Tiene otros familiares con antecedentes delictivos "Pequeño J"?

Sí. Varios de sus tíos, los hermanos Valverde Rodríguez, tienen un frondoso prontuario. Manuel, alias "Chuman", fue acusado de un homicidio en Argentina en 2012. Luis, alias "Serranasho", fue arrestado en el país en 2013 con pedido de captura por robo agravado y extorsión.

¿Cómo llegó "Pequeño J" a la Argentina?

Según la investigación, no tiene registros migratorios de haber ingresado legalmente al país. Se instaló en Argentina decidido a "reflotar los negocios de la familia".

¿Cuál es su vínculo con otros detenidos por el caso, "Pequeño J"?

Vivía en el mismo asentamiento en Perú que Miguel Villanueva Silva, el hombre que alquiló la casa de Florencio Varela donde ocurrieron los crímenes. Ambos abandonaron su país y se instalaron en Argentina.

¿Qué se sabe del entorno familiar de "Pequeño J"?

Además de la actividad criminal, los registros policiales peruanos muestran un historial de violencia familiar. Su padre, Janhzen, abandonó a su madre y a sus dos hijos y fue denunciado por no pagar la cuota alimentaria y por violencia física.

¿Cuál era la "cultura" del padre de "Pequeño J"?

En sus redes sociales, Janhzen Valverde se identificaba como "Bandido por siempre" y publicaba elogios a Pablo Escobar y Tony Montana. También compartía videos de miembros de su banda portando armas de guerra, como carabinas AR-15 y pistolas con munición capaz de atravesar chalecos antibalas. En ese contexto creció "Pequeño J".