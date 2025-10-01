La historia del papá de “Pequeño J”: narcotráfico, su crimen y el motivo de por qué le puso Tony a su hijo

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", quien fue detenido en Perú sospechado de ser quien ideó y concretó los crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tiene una fuerte historia detrás que involucra a su papá con su vinculación con los narcos, su brutal asesinato y el llamativo motivo de por qué le puso ese nombre a su hijo.

Janhzen Valverde Rodríguez pertenecía a la banda Los Injertos de Nuevo Jerusalén y el 16 de diciembre de 2018 fue asesinado por un sicario de la banda El Gran Marqués.

Toda la familia tenía vínculos con bandas narcos. No parecía haber otro futuro para Pequeño J.

Otro punto de la historia que sorprende es que el padre de Valverde Victoriano se hacía llamar Pablo Emilio Escobar, en referencia al narcotraficante, criminal, terrorista y político colombiano.

Meses antes de su crimen, el hombre expresó en su cuenta de Facebook: “Toda la vida bandido. Aproveche él día que amanece y agradezca a Dios y disfrute lo más que pueda porque no sabe si mañana estarás”.

En dicha red social se observa al hombre con amigos y también con sus hijos, de las cuales la mayoría de las veces tomaba alcohol y escuchaba música.

Respecto a la elección del nombre de Pequeño J, se pudo saber que tiene relación a que Janhzen era fanático de Tony Montana, personaje narco de la película Scarface, por lo que decidió ponerle a su hijo Tony.

Tony El Gordo, personaje de la tira Los Simpson, es parodia de Tony Montana y su relación más cercana es el narcotráfico. Todo tiene que ver con todo.

