28°
3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Maxi López
Lionel Scaloni
José Luis Espert
Daniela Celis
Marcela Feudale
Morena Rial
Encuentro del Gran Chaco Americano
Maxi López
Lionel Scaloni
José Luis Espert
Daniela Celis
Marcela Feudale
Morena Rial
Encuentro del Gran Chaco Americano
Policiales

Triple crimen: "Pequeño J" dijo que es "inocente" y dictaron su prisión preventiva por nueve meses con fines de extradición a la Argentina

El presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela permanecerá detenido en Lima. 
Viernes, 03 de octubre de 2025 16:45
La Justicia peruana dictaminó la prisión preventiva con fines de extradición pasiva por el término de nueve meses para Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El acusado permanecerá alojado en el penal de máxima seguridad de San Vicente de Cañete, en la ciudad de Lima, a la espera de ser trasladado a la Argentina.

El sospechoso se negó a la extradición voluntaria, al tiempo que su defensa pidió que se aplique “el principio de humanidad” dado que es un “joven de 20 años”.

Durante la audiencia virtual llevada a cabo en la Comisaría de Chilcha, el abogado Marcos Sandoval remarcó que Valverde Victoriano es “inocente de todos los cargos” que formuló el fiscal Adrián Arribas y solicitó que se otorgue la libertad con comparecencia.

 

 

 

 

Últimas noticias

