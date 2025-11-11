Avioneta narco en Salta: en un video, el diputado Orozco mostró cómo se vuela desde la frontera hasta el sur provincial sin control

El legislador Gustavo Orozco puso el foco en el narcotráfico aéreo en Salta durante la sesión de la Cámara de Diputados: mostró un video y aseguró que, tras ocho años dedicado al tema, comprobó que "el 95%" de la droga ingresa por vía aérea y que en la provincia falta control sobre aeronaves que apagan la radio, vuelan a baja altura y se mezclan con vuelos de fumigación. Dijo que el Congreso nacional, debe aprobar la ley de derribo. "Esto le compete a Nación", afirmó.

"Nosotros hicimos un plan de vuelo, avisamos; fuimos y nadie nos pidió nada. Podríamos haber traído lo que nos antojara: nadie nos controló", afirmó Orozco ante sus pares, en un discurso en el que ubicó a Rosario de la Frontera como "un lugar elegido" por los traficantes para sacar la droga hacia otras provincias.

El legislador describió corredores y rutas: mencionó las zonas de Horcones y Balboa, y recordó que las fincas de la región tienen salidas rápidas a la ruta 3 —hacia Santiago del Estero— y a la ruta 34 —hacia el centro del país—, lo que facilita la logística del trasiego hacia Santa Fe y Buenos Aires.

Orozco vinculó el reciente hallazgo de la avioneta caída la semana pasada en Rosario de la Frontera con un patrón de actividad que, dijo, no es aislado: "Una avioneta cae por cada cien que pasan", sostuvo, y advirtió sobre la complejidad del fenómeno: "Los carteles bolivianos trafican droga y generan violencia, pero en este caso puede estar vinculada financiación y el alcance pueden venir de carteles mexicanos, como el de Sinaloa".

En su intervención enfatizó la necesidad de medidas legislativas y operativas: reclamó que el Congreso nacional avance con la llamada "ley del derribo" como herramienta extraordinaria —y última— para neutralizar aeronaves sospechadas de maniobras delictivas, y postuló que la protección del espacio aéreo debe ser una decisión de la Nación. "Si esta ley no la trata el Congreso, es porque todos están prendidos", sentenció durante su alocución.

Orozco también planteó medidas de control sobre el terreno: propuso que las fincas queden registradas y fiscalizadas para detectar pistas clandestinas y que se facilite el acceso a las fuerzas para inspeccionar predios, en lugar de depender únicamente de órdenes de allanamiento. "Nadie puede aterrizar una avioneta en tu finca sin que vos lo sepas", afirmó, y subrayó que muchos propietarios conocen o participan de esas dinámicas.

El diputado reclamó además coherencia política: pidió acompañamiento "con transparencia, coherencia y decisión" para respaldar a las fuerzas de seguridad provinciales y federales, y subrayó que pedirles a los efectivos que actúen sin que la política haga su parte es "inútil".

Orozco reconoció que existen protocolos que privilegian la vida —identificar al avión, solicitar aterrizaje, actuar con cautela— pero sostuvo que hacen falta facultades más claras y recursos para evitar que Salta siga siendo "corredor" de la droga.