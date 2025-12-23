Recomendaciones y ofertas para los salteños que viajan a Brasil

Hace unos días el Ministerio de Turismo de Brasil publicó el récord de turismo extranjero que tuvo en 2025, con 9 millones de visitantes de los cuales un poco más de tres millones salieron desde Argentina. Ahora bien, son muchos los salteños que viajan en este verano rumbo a las playas de Brasil y ante esa realidad El Tribuno le consultó a las agencias de viajes por algunas recomendaciones a la hora de decidir el viaje.

Desde la Cámara Salteña de Agencias de Viaje, Lía Rivella, no sólo dio consejos sino que también desmitificó algunos conceptos que circulan como una verdad y no lo son.

"En primer lugar, no hay más gente que otros años que esté yendo, o haya ido, a las agencias de turismo a averiguar por los viajes a Brasil. Con esto quiero decir que se instala con que hay un boom de gente llamando a las agencias y eso no es así; para nada. Tenemos el mismo movimiento de todos los años que tuvimos las agencias emisivas. Es más, pensamos que íbamos a tener más por eso tenemos vuelos charter desde Salta que desde hace mucho tiempo no teníamos. Antes era una constante que Latam ponga Salta-Iquique, Salta-Florianópolis. Pero ahora las agencias tenemos vuelos en sistema y armamos programas con eso.", dijo Rivella.

Lía Rivella.

La empresaria confirma que hay agencias de Salta contratos con hoteles en Iquique y con varias ciudades en Brasil, con lo cual arman paquetes para los vuelos charter.

"Lo que sí quiero es preponderar a mis colegas porque se pone mucha plata para un charter. Es un riesgo enorme lo que se hace cuando uno contrata un vuelo con tanto tiempo. Estos vuelos charter de Florianópolis fueron lanzados en julio último. Ahora, en este último tiempo, es como que mejoraron las ventas. Pero bueno, la gente no tiene plata para nada, ni para poco, ni para mucho. El segmento de mercado que viaja al exterior es el mismo de siempre", dijo la presidenta.

Afirma que no hay para los viajes al exterior, para la gran mayoría de la gente porque no hay financiación con tarjetas de crédito. Entonces los que pueden financiar son las agencias; pero para eso hay que programar con tiempo. Es por eso que afirma que mucha gente asalariada no tiene puede acceder a los viajes al exterior desde hace algunos años.

Ahora bien, para el que tiene disponibilidad, lo mejor es la agencia porque en dos horas se puede llegar a Florianópolis, te trasladan a la ciudad que se elija y te llevan al hotel que se haya elegido. La seguridad y el tiempo son dos ítems que no tienen valor.

En cuanto a valores en dólares informa: "Un paquete para una semana con aéreos, transfers y hotel a Iquique cuesta 900 dólares. A algunas de las ciudades de Brasil unos mil dólares. Hablamos de un promedio porque todo depende del hotel, de la ciudad, del régimen de pensión", dijo.

Para el que tiene el bolsillo disponible, la oferta es favorable y es los empresarios han negociado las tarifas con los hoteles desde hace mucho tiempo. Para los grupos familiares también hay un negociación distintas respecto a los hoteles y las comidas. Pero lo que se recomienda siempre es ir personalmente a las agencias a buscar precio.

Ahora bien, muchos emprenden la aventura de ir en vehículo propio y al final lo que parece barato puede llegar a ser muy costoso. Para el lado del océano Pacífico todos los conductores hablan de las interminables horas en los controles fronterizos. Para el lado del Atlántico muchos son los casos de inseguridad y la extensa distancia que hay que recorrer. "A Florianópolis son dos días de viaje, hay que tener en cuenta los gastos del viaje, dormir en cualquier lado, los peligros de las rutas brasileñas. Muchos de nuestros clientes nos han contado que de verdad sufren robos. Han tenido robos de vehículos. Y después en los departamentos también es peligroso. En un montón de lugares entra gente. Por ahí no sufren algo agresivo a las personas, pero sí les roban las cosas. Por eso recomendamos: tomarse un avión, tener un hotel, si quieren pasear alquilarse un auto", recomendó.