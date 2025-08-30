El Porvenir: una experiencia enológica única en Cafayate

En el corazón de los Valles Calchaquíes, en Cafayate, Salta, rodeada de majestuosos paisajes y viñedos de altura, se encuentra El Porvenir de Cafayate: una bodega familiar que combina tradición, innovación y hospitalidad cálida para ofrecer una experiencia de vino verdaderamente única.

Desde hace más de 25 años, nuestra familia trabaja para preservar y realzar la identidad del terruño de Cafayate. Visitar El Porvenir significa descubrir la esencia de Cafayate: recorrer fincas históricas y nuestros propios viñedos, caminar entre vides que expresan lo mejor de este suelo y este clima, y degustar vinos que encarnan carácter, pureza y autenticidad.

La experiencia enoturística invita a los visitantes a explorar la bodega a través de visitas guiadas que revelan el proceso de elaboración y culminan con degustaciones de nuestras líneas más representativas, incluyendo vinos de viñedo único y ediciones limitadas de reserva, servidas mediante prácticos dispensadores de vino. También se pueden disfrutar experiencias al aire libre, ya sea en los jardines de la bodega -bajo la sombra de un algarrobo centenario, perfecto para propuestas gastronómicas- o en Finca Alto Los Cuises, un viñedo de altura extrema y uno de los sitios con mayor biodiversidad de la región, rodeado de paisajes imponentes.

La magia de dormir y pasar una estadía entre los viñedos.

A solo 200 metros de la plaza principal de Cafayate, dentro de Finca El Retiro, se levanta EL PORVENIR WINE LODGE, con 12 habitaciones exclusivas y vistas privilegiadas a los viñedos y a la Sierra de Quilmes, piscina, espacios de relax y un servicio personalizado que refleja el espíritu de nuestra bodega familiar. En la misma finca se encuentra PAUSA, nuestro restaurante de cocina de finca, donde los sabores locales se maridan con nuestros vinos. Su menú se inspira en productos de estación y en la herencia culinaria de la región.

También se pueden ver y recorrer los viñedos..

Detalles

En El Porvenir, cada detalle está pensado para conectar a los visitantes con la cultura del vino y la vida de Cafayate: desde degustaciones especiales y maridajes, hasta actividades de cosecha, celebraciones festivas durante la Semana del Torrontés y rituales culturales como la celebración de la Pachamama.

Nuestro compromiso con el medio ambiente se refleja en la certificación de sustentabilidad de nuestros viñedos y bodega, con prácticas que preservan la biodiversidad y promueven el equilibrio ecológico.

Reconocido por su calidad y autenticidad, El Porvenir de Cafayate exporta a más de 25 países y ha obtenido prestigiosos premios y distinciones internacionales, consolidando su posición como referente de los vinos de altura de Argentina.