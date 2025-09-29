Atraparon al sepulturero del triple crimen de mujeres

Ariel Giménez, argentino de 29 años, se convirtió en el sexto detenido por el triple crimen de Florencio Varela. Cayó mientras regresaba a su casa en ese mismo distrito. Según la investigación, habría sido contratado por la banda narco para cavar el pozo y enterrar los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

La detención, realizada por la DDI de La Matanza, ocurrió cuando Giménez volvía a la vivienda que había sido allanada la noche del viernes. Ese día se llevaron adelante dos procedimientos para localizar a "Pequeño J": uno de ellos en la casa de Florencio Varela, ubicada a unas 20 cuadras de la escena del triple crimen.

Ariel Giménez habría sido contratado por la banda narco para cavar el pozo y enterrar los cuerpos.

Hasta allí llegaron a partir del testimonio de un chofer de aplicación que declaró haber trasladado, desde la vivienda donde mataron a las chicas hasta la casa allanada a un hombre que llevaba una pala y un parlante.

Ese hombre, identificado ahora como Ariel Giménez, no fue encontrado en el inmueble, pero sí apareció allí el parlante. La pala, en tanto, se halló en la casa de una vecina que aseguró que el hombre se la dejó porque iba a hacer un trabajo que nunca concretó.

Tanto la pala como el parlante son considerados elementos clave para la investigación. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en un pozo y, según los investigadores, al momento del crimen en la vivienda sonaba música a todo volumen.

Seis detenidos

Hasta ayer ya eran seis los detenidos. Ariel Giménez se sumó al arresto producido en Bolivia de Lázaro Víctor Sotacuro. Los otros cuatro en la causa son: Magalí C. González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano A. Parra (18). Estos, según la investigación, "aplicaron múltiples golpes y cortes utilizando armas blancas" contra las tres chicas con la intención de matarlas.