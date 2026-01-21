Las lluvias ya afectaron a unas 300 familias en 15 municipios

Las intensas lluvias que se registran desde hace varios días en distintos puntos de la provincia ya obligaron a asistir a más de 300 familias en al menos 15 municipios, con un operativo que combina presencia territorial, coordinación con los gobiernos locales y, en los casos más críticos, asistencia aérea para llegar a comunidades aisladas. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, al detallar el alcance del despliegue provincial frente a un escenario climático que continúa siendo inestable.

"Ayer el número era de más de 100 familias en 11 municipios, pero con el correr de las horas se amplió significativamente", explicó el funcionario. Según precisó, solo en el norte provincial 156 familias de comunidades rurales de Tartagal fueron asistidas mediante vuelos de emergencia, debido a los desbordes del río Tonono —afluente del Itiyuro— y al deterioro de los caminos por las lluvias. "Para poder asistir a esas familias de distintas comunidades, que son más de 150, se utilizó el puente aéreo", señaló.

Las tareas incluyeron seis vuelos hacia los parajes Arenal, Paraíso, Pozo Nuevo, Tonono, Pacará, Bobadal, Encajonado y Escondido, mientras que en El Sauzal la asistencia aérea continuará en las próximas horas. Se trata de la primera asistencia alimentaria aérea del año, coordinada con la Dirección General de Aviación Civil.

La ayuda distribuida comprendió módulos alimentarios, agua potable, chapas, camas, cuchetas, colchones, frazadas, ropa y calzado, destinados a familias que sufrieron el ingreso de agua en sus viviendas o quedaron aisladas de manera temporal. En algunos municipios también se realizaron evacuaciones preventivas, que estuvieron a cargo de los gobiernos locales, con acompañamiento del Ministerio.

Además del norte provincial, el operativo alcanzó a localidades del Valle de Lerma, como Vaqueros, La Merced, Rosario de Lerma y La Caldera, y a otros municipios, entre ellos Aguaray, Salvador Mazza, Embarcación, Mosconi, Río Piedras, Joaquín V. González, El Galpón, Metán, Ballivián, General Güemes y Campo Santo. "El acompañamiento no se limita al primer momento; a medida que avanzan los relevamientos, la asistencia se va ampliando según las necesidades que aparecen con el paso de las horas", subrayó Mimessi.

En ese marco, remarcó que el esquema de asistencia se apoya en un trabajo articulado con los municipios, que actúan como primer interviniente ante cada emergencia. "Las situaciones no se presentan todas al mismo tiempo: hay necesidades inmediatas y otras que aparecen con el correr de las horas, a medida que avanzan los relevamientos casa por casa", explicó.

En paralelo, el Gobierno provincial mantiene el estado de alerta ante el riesgo de crecidas en las cuencas del Bermejo y el Pilcomayo, donde funciona un Comité de Emergencia Climática con monitoreo permanente. Según indicó el ministro, Desarrollo Social tiene recursos preposicionados en zonas históricamente vulnerables, mientras otras áreas del Estado trabajan en obras de prevención y en el seguimiento del comportamiento de los ríos.

"Estamos preparados para responder si la situación se agrava", afirmó Mimessi, al tiempo que pidió a la población respetar las alertas meteorológicas y evitar conductas de riesgo. Con pronósticos que anticipan nuevas lluvias, la Provincia se mantiene en máxima atención frente a un verano que ya dejó consecuencias en gran parte del territorio.