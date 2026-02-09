Fuerte cruce por el proyecto que habilita 0,5 de alcohol al volante: “El modelo actual fracasó” vs “Se pone en riesgo la vida”

Al casi cumplirse doce años de la aplicación de la tolerancia cero de alcohol al volante en la provincia, un proyecto presentado en la Cámara de Diputados volvió a encender una fuerte polémica social y política. La iniciativa propone modificar la Ley Provincial 7846 y elevar a 0,5 gramos por litro de sangre el límite permitido para conducir, reemplazando el esquema actual por un sistema gradual de sanciones según el nivel de alcoholemia.

El proyecto es impulsado por los diputados Patricio Peñalba, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas, y establece multas de entre 300 y 800 unidades fijas, retención de la licencia e inhabilitación de seis meses a un año para quienes registren entre 0,5 y 1 gramo de alcohol en sangre. Para niveles superiores a 1 gramo, las sanciones se agravan, con multas de hasta 1.000 unidades fijas, inhabilitaciones de hasta dos años y mayores descuentos de puntos.

La iniciativa también contempla un endurecimiento de las penas cuando el conductor lleve menores, personas que no puedan valerse por sí mismas o conduzca vehículos de transporte de pasajeros o de carga, con duplicación de multas y plazos de inhabilitación.

“Qué tipo de sociedad queremos construir”

En diálogo con El Tribuno, el autor del proyecto, diputado Patricio Peñalba, explicó que la propuesta busca abrir un debate profundo más allá de la cuestión técnica. “¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Esta es la primera pregunta. Lo que busca este proyecto es dar el debate sobre qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de leyes queremos que nos rijan”, afirmó.

El legislador sostuvo que es responsabilidad de la Cámara tratar temas sensibles y promover el debate social para encontrar soluciones amplias. “Pocas veces se ven proyectos que se abran a la sociedad buscando el debate. Por eso decidimos que la presentación sea pública, para que se discuta”, señaló.

Peñalba cuestionó el paradigma actual de control y castigo y consideró que no logró generar conciencia real. “Argentina viene sosteniendo una política creciente de tolerancia cero, pero este modelo abstencionista no ha logrado generar autocontrol en la sociedad. Terminamos naturalizando conductas como avisar por redes dónde están los controles”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el alcohol es la sustancia más fácil de medir, pero recordó que existen otras sustancias legales e ilegales que también alteran la conducción. “Hace falta avanzar hacia un paradigma de responsabilidad individual y conciencia colectiva”, planteó.

El diputado comparó la normativa local con la de otras provincias argentinas, la Ciudad de Buenos Aires y países europeos. “Tenemos que preguntarnos por qué en esos lugares se permite cierto nivel de consumo y, sin embargo, tienen menos víctimas fatales”, remarcó.

También rechazó que el proyecto tenga un trasfondo económico. “No creo que la baja del consumo tenga que ver con la tolerancia cero ni que el turismo se vea afectado por esta ley, sino por la crisis económica y un nuevo paradigma mundial de menor consumo de alcohol”, afirmó. Como médico y legislador, agregó, su prioridad es la salud pública y el bienestar de los salteños.

Peñalba aclaró que el proyecto fue presentado para escuchar a la sociedad y que su futuro dependerá del consenso. “Si hay aval social y de los diputados, podrá tratarse. Si no, tendremos la capacidad de hacer esa lectura y el proyecto quedará como uno más”, indicó.

Rechazo y advertencias desde Estrellas Amarillas Salta

La iniciativa generó un inmediato rechazo por parte de Estrellas Amarillas Salta. En diálogo con El Tribuno, su referente Raúl Córdoba fue contundente: “Estamos totalmente en desacuerdo. Esta es una ley que nació a través de la tragedia y del dolor de muchas familias”.

Córdoba recordó que la normativa fue construida a partir de estadísticas provinciales, nacionales e internacionales, y que su objetivo es claro. “No se prohíbe consumir alcohol, se prohíbe conducir después de hacerlo. El conductor no tiene que haber consumido alcohol ni ninguna sustancia que altere la conducción”, enfatizó.

El referente cuestionó las contradicciones del proyecto, al señalar que mientras se flexibiliza el límite permitido, se agravan las sanciones. “Es contradictorio. A alguien que dé 0,6 se lo va a perjudicar más que antes. No se entiende cuál es el beneficio real”, sostuvo.

También remarcó que la mayoría de las víctimas de siniestros viales son terceros inocentes. “Personas que iban a trabajar o se movilizaban normalmente y fueron sorprendidas por la irresponsabilidad de otro. El ciudadano tiene derechos, pero también obligaciones”, expresó.

Respecto al argumento turístico, Córdoba fue tajante: “El turismo no está afectado por la tolerancia cero. El turista es el que mejor se prepara, conoce las normas y busca alternativas. Plantear esto desde lo económico es absurdo”.

Para cerrar, dejó un mensaje directo al autor del proyecto. “Lo invitaría a mi casa, a charlar con mi familia. Nosotros perdimos a Marco y el conductor tenía 2,25 de alcohol en sangre. Una cosa es un título y otra muy distinta es estar en los zapatos de quienes perdieron a alguien”, finalizó.

Mientras el proyecto inicia su recorrido legislativo y se abre el debate público, la discusión vuelve a dividir posiciones entre quienes proponen un cambio de paradigma hacia la responsabilidad individual y quienes advierten que cualquier flexibilización implica un riesgo y un retroceso frente a una ley que tuvo como objetivo central cuidar la vida.