2 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Conflicto en Medio Oriente
Rosario Central
Rosalía
Caso de las turistas francesas
Asamblea Legislativa
Javier Milei
Nacionales

Milei contra Paolo Rocca: "¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400?"

El jefe de Estado le dedicó un párrafos a los empresarios durante un discurso en la Asamblea Legislativa. ¿Les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?
Domingo, 01 de marzo de 2026 23:03
El presidente Javier Milei cuestionó este domingo a los empresarios “prebendarios” y afirmó que han sido “cómplices de la corrupción” en el país.

“Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos", resaltó el mandatario nacional. 

Y continuó: "Pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“.

En tanto, se preguntó: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400?".

"Y qué si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, aseguró Milei en referencia a su cruce con Paolo Rocca.

Además, hizo alusión al cierre de la empresa FATE: “¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio? ¿O acaso les parece pagar una remera básica 50 dólares cuando la importada cuesta 5 dólares?“.

